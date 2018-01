KULTURMINISTER: Trine Skei Grande, her på vei inn til debatt i NRK i forrige uke. Foto: Hansen, Frode

Trine Skei Grande ba NRK redegjøre etter distriktsopprør

Publisert: 22.01.18 08:51

Kulturminister Trine Skei Grande forklarer hvordan hun har bedt NRK svare for den omstridte endringen av lokalsendingene.

I desember offentliggjorde NRK at distriktsnyhetene som tidligere ble sendt klokken 18.45 på NRK1, skal kuttes ned fra 15 til fem minutter og heller sendes tre ganger i løpet av kvelden.

Omleggingen har skapt sterke reaksjoner i Distrikts-Norge, og NRK har mottatt en rekke klager fra seere.

Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani, som inntil nylig var mediepolitisk talsperson, har i et skriftlig spørsmål i Stortinget - gjengitt av Medier24 - bedt nyvalgt kulturminister Trine Skei Grande (V) svare på hvordan hun mener NRK skal klare å fylle tomrommet og bidra til medie- og innholdsmangfold i hele landet med kortere distriktsnyheter.

Skei Grande har nå svart, og i svaret som er gjengitt i Medier24 , opplyser kulturministeren om at hun har bedt NRK om å redegjøre for arbeidet med distriktstilbudet, og at «NRK opplyser at de kontinuerlig arbeider med å forbedre distriktstilbudet og hvordan dette innholdet når publikum».

Kulturministeren presiserer i svaret sitt at NRKs og kringkastingssjefen ifølge NRKs vedtekter har redaksjonell frihet å bestemme hvordan allmennkringkastingsoppdraget best kan oppfylles.

« Den samlede tiden er ifølge NRK følgelig redusert med fem minutter, men NRK mener at flere sendinger alt i alt vil være et bedre tilbud for publikum », skriver Skei Grande avslutningsvis.

Blant dem som også har har tatt til motmæle mot NRK-omleggingen, er tidligere bergensordfører Trude Drevland , som er ny i Kringkastingsrådet, et offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett, og uttaler seg om det tilbud som tilbys publikum».

I et innlegg på Facebook for litt over en uke siden, skrev hun: « Uakseptabelt er den latterlige reduksjonen av sendetid av lokale nyheter på NRK! Dette blir min sak i Kringkastingsrådet. Mulig jeg har forgjeves håp, men kamp skal det bli! »