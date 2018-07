GOD TONE: Vinnerne av «Paradise Hotel» 2018, Julie Grindbakken og Leo Faa, på finalefest. Det var imidlertid Faa som tok med seg pengesummen. Foto: Mattis Sandblad

Syden og studiegjeld: Dette går «Paradise»-pengene til

Publisert: 07.07.18 09:18

TV 2018-07-07T07:18:11Z

En knust glasskule og 200.000 kroner rikere. – Jeg har ikke gått helt av veien, sier «Paradise Hotel»-vinner Leo Faa.

– Det er jo ikke så altfor lenge siden finalen, så jeg har ikke gått helt av veien. Jeg har blant annet kjøpt meg en vinylplatespiller. Det gjorde jeg nesten med en gang, for det har jeg vært giret på så lenge, sier «Paradise Hotel»-vinner Leo Faa (22) til VG.

Det var Faa som stakk av med pengepremien i årets jubileumssesong av «Paradise Hotel». I anledning realityseriens tiende år på skjermen, var potten i år økt til 500.000 kroner. Faa valgte imidlertid å avgjøre finalen ved å slippe troskapstestens glasskule allerede på 200.000 kroner.

– Det eneste jeg var overbevist om var at den kula der kom ikke til å bli delt. Jeg ville vinne den potten om det så var 200.000 eller 300.000, sier Faa.

Dét valget etterlot finalemotstander Julie Grindbakken (21) uten en eneste krone. Grindbakken uttalte til VG i etterkant av finalen at hun vant for sin far , som døde rett før innspillingen tok til.

Ferie til Las Vegas

Etter hektiske uker i hjembyen Stavanger, tok Faa seg nylig råd til en to ukers ferietur til USA. Av de fire amerikanske statene han besøkte, stakk oppholdet i Las Vegas seg ut som ekstra minneverdig – både på godt og vondt.

– Vi var på en Kygo-fest, og der presterte jeg jo å miste passet mitt. Istedenfor å stikke videre til Florida måtte jeg til Washington alene for å få nødpass, forteller Faa.

All alkoholen i Las Vegas - det er ifølge Faa det mest ufornuftige han har brukt premiepengene på. Nyrik eller ei, historiestudenten virker å ha beina godt plantet på jorden.

– De resterende pengene går sikkert til videre studier. Ferie til Lofoten hadde også vært dødsdeilig, sier Faa, og legger til at han også har tilbakebetalt faren for reiseutgifter han hadde i forbindelse med hotelloppholdet i Mexico.

Variert bruk

Premiesummene har opp gjennom «Paradise Hotel» sine ti år blitt forvaltet på vidt forskjellige måter.

Fjorårets vinner Martine Lunde valgte å dele premien på 300.000 kroner likt med to andre deltagere, og gjorde i et intervju med VG det klinkende klart hva hun skulle avstå fra å bruke pengene på:

– De skal ikke brukes på silikon i hvert fall. De skal spares, sa Lunde da. På nyåret deltar hun i tredje sesong av «Farmen kjendis» .

Lundes finalemotstander, Kevin René Gustavsson, mottok i publikums sympati Vipps-donasjoner etter finalen. Det resulterte i nye tatoveringer og en tur til Ibiza.

Tendensen er likevel klar, mange av deltagerne ønsker å spare pengene. Eller som en av vinnerne i 2015, Pierre Louis Olsson, sa det til VG: – Jeg vil ikke bruke alt på fest og sånt skit.

Han satte av penger til leilighet.

«Én mojito»

I likhet med flere tidligere vinnerpar, der den ene har stått igjen tomhendt, har Faa en plan om å gjøre stas på Grindbakken. Faa er imidlertid ikke like raus som vinneren i programmets første sesong, Petter Pilgaard. Han delte noe av premien på 300.000 kroner med deltager André Brennum – i tillegg til 15 champagneflasker.

– «Du skal i hvert fall kjøpe en mojito til meg», var det eneste kravet Julie stilte, sier Faa til VG, og innrømmer at spanderingen fortsatt har til gode å skje.

Nå skal årets vinner først prøve å ta tilbake hverdagen.

– Jeg har hatt sommerferie i intensive seks måneder. Det blir nok tøft å komme tilbake til det vanlige livet, avslutter Faa.