PRIVAT: Prinsesse Märtha hjemme i Lommedalen med familiens tibetanske terrier, Xavannah. Foto: Espen Solli/TV 2

Prinsesse Märtha er preget av å ha følt seg «feil»: − Tema som det er brukt lang tid på å bearbeide

Prinsesse Märtha Louise (49) var to år da hun ble storesøster – og Norge gledet seg over å ha fått en kronprins.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Prinsesse Märtha har hele livet kjent på at hun som det første barnet burde vært gutt.

– Jeg var jo feil da jeg ble født. Det var krise i landet fordi jeg var jente, forteller prinsessen i dokuserien «Märtha» på TV 2, og legger til at denne følelsen har preget henne.

– Altså at jeg «er feil», forklarer hun.

Når VG spør Märtha om hvordan hun er preget, svarer hun:

– Det er nok mer det at alt hadde vært mye lettere hvis jeg var gutt. Da hadde ikke folk tenkt «Hjelp, det er en jente, hva gjør vi nå?». Spørsmålene har vært så mange. Man visste ikke hva jeg skulle gjøre, om jeg skulle jobbe, få lønn fra staten, få apanasje, ta utdannelse eller bare jobbe offisielt.

Først da hun var rundt 15 år, begynte Märtha å reflektere over at det kun var fordi hun var jente at hun ikke skulle bli kronprinsesse.

1981: Kong Olav, prinsesse Märtha, daværende kronprinsesse Sonja, prins Haakon og kronprins Harald. Foto: Bjørn Aslaksen, VG

Både i Danmark og Sverige ble grunnloven endret, slik at dronning Margrethe (80) kunne arve den danske kronen – og kronprinsesse Victoria bli (43) den første i den svenske arverekken.

Men ikke før prinsesse Märtha var 19 år, ble den norske grunnloven forandret, slik at også kvinner som ble født etter den tid, har arverett. Da hadde det allerede i 17 år vært klart at Haakon skulle bli kronprins når kong Olav døde og Harald ble konge.

Grunnloven ble endret året før kong Olav døde, men siden den nye loven ikke hadde tilbakevirkende kraft, ble Haakon kronprins som planlagt.

Märtha presiserer i serien at hun aldri egentlig har ønsket å være dronning.

– Jeg tror at hvis jeg måtte det, så hadde jeg sikkert taklet det. Men jeg er veldig glad for at det er broren min som er kronprins, Det går ikke på det, sier hun, og mimrer om en historie som er kjent fra før. Om da hun var 15 år og statsminister Gro Harlem Brundtland kom hjem til familien for å snakke om at kanskje Märtha burde bli tronarving i stedet.

– Min bestefar (kong Olav, red, anm.) sa: Man kan ikke ta en hest ut av løpet når løpet har startet. Og det syntes han var veldig fornuftig, sier Märtha og smiler.

– Når prinsessen snakker om dette på TV, så fremstår temaet rundt arverekken som litt sårt fortsatt?

– Nei, det er det ikke. Dette er et tema som det er brukt lang tid på å bearbeide og akkurat der jeg er nå så er det ikke sånn.

NÆRE: Prinsesse Märtha og kronprins Haakon på Slottet i 2015. Foto: Janne Møller-Hansen

Prinsessen sier imidlertid i serien, mens hun filmes under et nettforedrag, at hun i mange år skammet seg for å være kvinne, men at hun ikke gjør det lenger.

– Hva legger prinsessen i dette?

– Vi kvinner er blitt undertrykt, men vi må ikke selv sette oss i offerbåsen. Vi må være kraftfulle, aktive og snakke hverandre opp. For meg er det viktig at det blir en balanse mellom kvinner og menn. Menn har utestengt kvinner, men vi må ikke gjøre det samme tilbake når vi kommer i posisjon.

Prinsessen sa fra seg apanasjen i 2002. Den lå angivelig på 160.000 kroner i året, og var ikke nok til å leve av. Enten måtte hun gifte seg med en rik mann og fortsette å få apanasje, som hun uttrykker det på TV, eller så måtte hun si fra seg støtten fra staten og tjene egne penger.

Valget falt på det siste. Det resulterte i at hun mistet tittelen Hennes Kongelige Høyhet. Det lever hun godt med.

– Jeg er nok en av dem i Norge som er aller mest glad for å betale skatt, sier en leende Märtha til VG, og sier det har med kvinnefrigjøring å gjøre.

– Jeg var en av de første kongelige til å bryte ut og få en jobb. Det ville vært merkelig for meg å gifte meg med en rik mann og slå meg til ro med det.

Märtha har stått og står jevnlig i stormen på grunn av sine valg av levevei. Den såkalte Engleskolen var særlig omstridt. Også foredrag og bøker har skapt debatt. Ikke minst det mange har påstått er en sammenblanding av roller.

I august 2019 ble det bestemt at prinsessen ikke lenger kunne bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng. I mai i fjor opprettet hun aksjeselskapet PML International.

– Jeg får høre fra mange at jeg er en skam for kongefamilien. Men jeg opplever ikke at jeg er det, sier Märtha på TV.

HESTEPRINSESSEN: Märtha har vært hestejente siden barndommen. Her i Bærum i 2019 i forbindelse med det nye selskapet Hest360. Foto: Heiko Junge / NTB

Til VG utdyper prinsessen at det er viktig at hun får være «den hun er», selv om det innebærer å gå andre veier enn det som er normen.

– Men jeg vet det finnes mennesker som vil at jeg bare skal være innenfor boksen. Og ja, jeg kunne sikkert gjort ting på en annen måte, men dette er meg.

Om aksjeselskapet forklarer hun at det er et holdingselskap for andre prosjekter.

– En plattform. Men på grunn av alt som har skjedd, så går det sakte.

Blant annet skulle hun og kjæresten Durek Verrett (45) turnert og holdt foredrag sammen. I stedet må de nå tilbringe måneder fra hverandre.

Selskapet Hest360, som hun driver med kollega Geir Kamsvåg, er imidlertid i aktiv drift.

– Ja, det er blitt mye hest, ler hun.