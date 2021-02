Å REISE ELLER IKKE REISE: Sean Penn og James Ransone (til høyre) i «The First». Foto: Alan Markfield / Hulu

TV-anmeldelse «The First»: Det står til liv (på Mars)

Går dit mange serier er gått før den.

«The First»

Amerikansk-britisk drama i åtte episoder

Premiere på C More og TV 2 Sumo tirsdag 9. februar

Serieskaper: Beau Willimon

Regi: Deniz Gamze Ergüven, Agnieszka Holland, Ariel Kleiman, Daniel Sackheim

Med: Sean Penn, Natascha McElhone, LisaGay Hamilton, Hannah Ware, Rey Lucas, Anna Jacoby-Heron

TV-seeren har en uggen følelse i kroppen idet raketten med de fem astronautene som utgjør den første bemannede ekspedisjonen til Mars, skytes opp.

Tom Hagerty (Penn), som kunne vært om bord, har ringt for å ønske lykke til med ferden bare noen sekunder før det som skjer, skjer. Året er 2033.

Det er et privat selskap i New Orleans som har kontrakten, på oppdrag fra NASA. Prosjektet er finansiert med fellesskapets penger. Tom er av årsaker som ikke umiddelbart er åpenbare, blitt skjøvet ut i kulden av direktøren Laz Ingram (McElhone). Nå som det blir oppvask og ubehageligheter, vil hun ha ham tilbake.

SMITTEVERN I SENTRUM: Natascha McElhone i «The First». Foto: Hulu / Channel 4

Til å være en serie som ble kansellert etter første sesong i 2018, og blir «gjemt bort» på C More og TV 2 Sumo i Norge i 2020, har «The First» sine øyeblikk. Selv om den som forventer et spennende romfartseventyr kommer til å bli skuffet.

Det «The First» er, er et relasjonsdrama som bruker karakterenes arbeidsplass – et selskap som er involvert i romfart – som en kulisse for å utforske en håndfull mellommenneskelige forbindelser.

Sentralt i dette er forholdet mellom Tom og datteren Denise (Jacoby-Heron). Det har vært så som så etter morens død. Denise har hatt dopproblemer, og fremstår som en bunt med nerver.

NERVEBUNT: Anna Jacoby-Heron i «The First». Foto: Paul Schrimaldi / Hulu

Det handler også om Tom og Laz, og konkurransen astronautene imellom. Alle vil være «the first» – det første mennesket på Mars. Her er det på sin plass å nevne at Tom allerede har vært på månen. Men det er gamle nyheter i 2033, tydeligvis.

Det handler også, i noen grad, om hvorvidt mennesket bør utforske fremmede planeter i det hele tatt. Mange hjemme på jordkloden – miljøforkjempere og mennesker som vil at ungene skal ha bedre lærebøker på skolen deriblant – er ikke så sikre på det.

NOEN DER UTE?: Sean Penn i «The First». Foto: Hulu / Channel 4

«The First» vil gjerne være dyp, og kommer komplett med innstikk som jåler seg til med spørsmål av filosofisk og metafysisk art. En muskuløs og senete Sean Penn er med på notene, og minner oss om at han kan være en både intens og nokså pretensiøs skuespiller. Musikken er svært pompøs.

Under overflaten – digital og antiseptisk – er ikke dette så veldig mye mer enn en OK, severdig såpe. Et drama som sikter høyere enn det evner å nå.

Mest for folk som har mye oppspart lockdown-tid å rutte med.