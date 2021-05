SKUESPILLERNE: Foran f.v.: Evelyn Rasmussen Osazuwa, Axel Bøyum, Ingrid Bolsø Berdal og Fredrik Skogsrud. Bak f.v.: André Sørum, Eirik Hallert og Mathias Luppichini. Foto: Erik Aavatsmark / Netflix

Netflix går for norsk sci-fi-komedie – disse skuespillerne er med

«Blasted - gutta vs aliens» heter filmen, som er inspirert av UFO-fenomenet i Hessdalen.

Publisert:

Netflix skriver i en pressemelding at filmen skal regisseres av Martin Sofiedal.

Axel Bøyum og Fredrik Skogsrud spiller hovedrollene som barndomsvennene Sebastian og Mikkel, som gjenforenes i forbindelse med Sebastians utdrikningslag. De har sklidd fra hverandre, men når festen havner i en invasjon fra verdensrommet, blir Mikkel og Sebastian nødt til å samarbeide igjen og kjempe tilbake.

Filmprosjektet får også omtale i amerikanske Variety.

Bøyum har vært mye å se etter at han markerte seg i «Heimebane» for noen år siden. Han spilte leirvakt i den kritikerroste krigsfilmen «Den store forbrytelsen», var med i intrigene i «Heksejakt» og hadde en problematisk rolle i kontroversielle «Delete Me».

Skogsrud har blant annet spilt i «Børning 2».

Mathias Luppichini, André Sørum, Eirik Hallert, Evelyn Rasmussen Osazuwa og Ingrid Bolsø Berdal har også roller i filmen, som er skrevet av Emanuel Nordrum og produseres av Are Heidenstrøm i Miso Film.

Berdal spilte mot Bøyum i «Heksejakt», men er også kjent fra «Stjernestøv», «Spionen» og «Westworld». Osazuwa husker TV-seerne kanskje best fra «Hotel Cæsar».

Mathias Luppichini figurerte i «Jul i Blodfjell», mens Hallert er kjent fra i «Håp» – og Sørum fra «22. juli».

Are Heidenstrøm, produsent og daglig leder i Miso Film Norge, er fornøyd med å få produsere den første norske sci-fi-komedien.

– Vi føler oss veldig privilegerte som får jobbe med Netflix, og lage en film i en såpass uortodoks sjanger. Emanuel Nordrum og Martin Sofiedal har laget en fantastisk historie, der vi endelig får klarhet i lysfenomenet i Hessdalen, sier han i kunngjøringen fra strømmekanalen.

– Dristig konsept

Claire Willats, direktør for International Original Film Nordics i Netflix, gleder seg til samarbeidet.

– Vi ser frem til å introdusere «Blasted - gutta vs aliens» for våre medlemmer over hele verden, med sitt dristige nye konsept, skarpe humor, og forrykende actionscener, sier hun.