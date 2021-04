DRAMATISERING: «Frontkjemperne» lener seg tungt på dramatisering av krigshendelser. Foto: Lukas Salnas/NRK

Kringkastingsrådet om omstridte «Frontkjemperne»: Flere hyllet serien

Den omstridte serien «Frontkjemperne» fikk mye ros da den ble behandlet i Kringkastingsrådet i dag.

Av Camilla Norli

Kringkastingsrådet behandlet i dag to klager som var kommet inn på den omstridte serien «Frontkjemperne». En av klagene gikk på at serien bidrar til renvaskelse av nazismen.

Ifølge Medier24 fikk NRK-serien hovedsakelig ros og ble hyllet av flere rådsmedlemmer.

Serien har fått mye kritikk de siste uken – og blant annet gikk flere historikere ut i VG:

Dokumentarserien handler om frontkjemperne under andre verdenskrig. Det handler om nordmennene som kjempet på tysk side under krigen.

Serien fikk først og fremst ros i Kringkastingsrådet.

– Jeg vil starte med å gratulere NRK med å sende denne serien. Dette temaet er kanskje det aller største minefeltet i hele vår krigshistorie, sa rådsmedlem og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

Han er ikke enig i kritikken som er kommet om at serien skjønnmaler det frontkjemperne var med på.

– Jeg kan ikke være enig i den kritikken. Jeg synes det er mange ulike stemmer som kommer inn, og mengden av kommentatorstemmer utdyper bildet, sier Selbekk ifølge Medier 24.

Flere rådsmedlemmer støttet serien, også rådsmedlem Kathrine Kleveland som mener det var riktig å sende serien, men hun kom også med noe kritikk.

– Jeg er uenig i at det er glorifiserende, men jeg har forståelse for deler av kritikken. Det stilles for få kritiske spørsmål, både til ideologien og det de sier, sier hun.

Mens rådsmedlem Torgeir Uberg Nærland mener serien kan skape et inntrykk som underkommuniserer frontkjempernes motivasjoner – og han støttet historikerne som har kritisert serien.

– Jeg synes historikerne som har kommet med kritikk har et poeng, sier Nærland.

Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for NRK, oppnevnt av Stortinget, regjeringen og Samisk råd.