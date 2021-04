SEERSUKSESS: I løpet av første helg med «Exit», Adam (Simon J. Berger) – og de andre gutta, fikk nesten 700.000 med seg alle åtte episodene. Foto: Fremantle

Kringkastingsrådet behandler «Exit»: − Du må ha baller for å sende dette

Krinkastingsrådet behandler i dag klager som er kommet inn på serien «Exit» - og i sin redegjørelse roste produsent Petter Testmann-Koch NRK og sa at du må ha baller for å sende enn slik serie.

Kringkastingsrådet behandlet torsdag fire klager som er kommet om serien «Exit». Rådsmedlemmene fullroste i tur og orden serien.

Serien har fått hele syv Gullrute-nominasjoner, og produsent Marianne Furevold-Boland, produsent Petter Testmann-Koch, manusforfatterne Øystein Karlsen og Bjørn Olav Nordahl redegjorde for seriens suksess, voldsomme engesjement - og hele prosessen fra idé til skjerm.

«Exit»-produsent Petter Testmann-Koch uttalte allerede før serien gikk på lufta at han var forberedt på at den nye sesongen ville bli klaget inn til Kringkastingsrådet. Torsdag redegjorde han for serien og hvordan ideen til serien oppsto i Kringkastingsrådet.

– NRKs første reaksjon var at det måtte pusses på, mens vi mente at man måtte tørre å stå i det. Vi gikk mange runder med NRK helt opp til etikkredaktør Per Arne Kalbakk. NRK er en ekstremt modig kringkaster som tør å sende dette. Du må ha baller for å sette en sånn serie på luften.

Drevland: - Kostet meg en søvnløs natt

Rådsmedlem Trude Drevland uttalte at serien kostet henne minst en søvnløs natt.

– Dette er en realitetsorientering som man ikke kan anbefale å ta på sengen slik jeg gjorde. Det kostet meg en søvnløs natt, minst. Det er sjokkerende, kynisk, kvinnediskriminerende og rimelig sjokkerende på alle vis. Det å se dette var sterkt. Aldri har jeg noen gang vært mindre i tvil om at enhver nominasjon denne serien har fått til enhver pris var riktig.

- Jeg vil si til NRK: Det er utmerket at det ble vist. Det var utrolig brutalt. Men både nødvendig og svært interessant. Takk for dette, sa Trude Drevland.

Da den første sesongen ble sendt i 2019, fikk rådet 40 henvendelser om dramaserien.

I år er det bare kommet fire klager til Kringkastingsrådet om «Exit».

– Tre på seriens innhold med vold og sex, mens en klager på at serien sendes for sent på kvelden, har rådssekretær Erik Skarrud i NRK opplyst til VG.

Kringkastingsrådet om omstridte «Frontkjemperne»: Flere hyllet serien

Kringkastingsrådet behandlet også torsdag to klager som var kommet inn på den omstridte serien «Frontkjemperne». En av klagene gikk på at serien bidrar til renvaskelse av nazismen.

DRAMATISERING: «Frontkjemperne» lener seg tungt på dramatisering av krigshendelser. Foto: Lukas Salnas/NRK

Ifølge Medier24 fikk NRK-serien hovedsakelig ros og ble hyllet av flere rådsmedlemmer.

Serien har fått mye kritikk de siste uken – og blant annet gikk flere historikere ut i VG:

Dokumentarserien handler om frontkjemperne under andre verdenskrig. Det handler om nordmennene som kjempet på tysk side under krigen.

Serien fikk først og fremst ros i Kringkastingsrådet.

– Jeg vil starte med å gratulere NRK med å sende denne serien. Dette temaet er kanskje det aller største minefeltet i hele vår krigshistorie, sa rådsmedlem og Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

Han er ikke enig i kritikken som er kommet om at serien skjønnmaler det frontkjemperne var med på.

– Jeg kan ikke være enig i den kritikken. Jeg synes det er mange ulike stemmer som kommer inn, og mengden av kommentatorstemmer utdyper bildet, sier Selbekk ifølge Medier 24.

Flere rådsmedlemmer støttet serien, også rådsmedlem Kathrine Kleveland som mener det var riktig å sende serien, men hun kom også med noe kritikk.

– Jeg er uenig i at det er glorifiserende, men jeg har forståelse for deler av kritikken. Det stilles for få kritiske spørsmål, både til ideologien og det de sier, sier hun.

Mens rådsmedlem Torgeir Uberg Nærland mener serien kan skape et inntrykk som underkommuniserer frontkjempernes motivasjoner – og han støttet historikerne som har kritisert serien.

– Jeg synes historikerne som har kommet med kritikk har et poeng, sier Nærland.

les også Historikere ut mot NRK-serie: – Nødt til å protestere

Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for NRK, oppnevnt av Stortinget, regjeringen og Samisk råd.