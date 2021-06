TV-AKTUELL: Miranda Cosgrove, her avbildet i forbindelse med en annen jobb i 2017. Foto: Charles Sykes / AP

«iCarly»-stjernen Miranda Cosgrove: − Skummelt å være forbilde

Miranda Cosgrove (28) er tilbake i rollen som Carly Shay. Men det har ikke alltid vært enkelt å være berømt.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Nye «iCarly» hadde premiere på Paramount+ onsdag. Cosgrove gjør reprise ni år etter at serien takket for seg på Nickelodeon, og 14 år etter at serien gikk på lufta første gang.

Cosgrove snakker med People om hvordan det var å nærmest vokse opp på TV-skjermen, og oppleve at «hele verden» var vitne til at hun gikk gjennom det hun beskriver som «den flaue fasen i livet».

– Det er merkelig å tenke på at folk ser på deg mens du selv prøver å finne ut hvem du er, sier 28-åringen, mens hun mimrer over antrekk hun hadde på seg, som hun husker gjorde henne pinlig berørt den gangen.

Skuespilleren har den siste tiden ladet opp til «iCarly»-comebacket ved å poste bilder og glimt til sine nær 10 millioner følgere på Instagram. Der legger hun ikke skjul på at hun er spent på mottagelsen, og at hun håper seerne liker det de får servert:

Serien ble enormt populær, noe som Cosgrove sier var både gøy og skremmende.

– Jeg husker at da jeg var mindre, og folk kalte meg et forbilde, så var det veldig smigrende, men også skummelt. Når man er et barn, og noen mener du er en rollemodell, blir man jo redd for å skuffe noen, sier hun og utdyper at et barn ikke er moden nok for ansvaret.

– Så selv om det var fint, var det også en prøvelse.

VANT PRISER: Miranda Cosgrove på Nickelodeons Kids' Choice Awards i 2010, der «iCarly» vant for beste TV-serie. Foto: Matt Sayles / AP

Nysgjerrig på den nye serien? Her får du vite mer

TV-stjernen har vært på TV så langt tilbake hun kan huske. Allerede som treåring figurerte Cosgrove i reklamer. Når hun nå er aktuell som «iCarly» igjen, får hun også bryne seg som produsent for serien. På det området er hun nykommer.

– Jeg får være med å klippe alle episodene, og det er noe jeg aldri har gjort før i hele mitt liv, sier hun og legger til at hun fryder seg hvert sekund.

Tilbakeblikk på da Michelle Obama besøkte «iCarly» – se VGTV: