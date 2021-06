TV-YNDLING: Louise Edlind Friberg, her avbildet i forbindelse med sin 65-årsdag. Foto: Claudio Bresciani /TT NYHETSBYRÅN

«Saltkråkan-Malin» mener hun fikk Sveriges første «dickpics»

Louise Edlind Friberg (74) hadde ennå ikke fylt 18 år da hun slo gjennom og ble «alle» skandinaviske menns drømmedame.

De fleste nordmenn over en viss alder husker Malin Melkerson fra «Vi på Saltkråkan», den svenske familieserien fra 60-tallet.

Louise Edlind Friberg var bare 16 da innspillingen startet og 17 da hun TV-debuterte.

Nylig opplyste SVT at de skal spille inn en ny «Saltkråkan» – i håp om gjøre den til en «enda større klassiker for kommende generasjoner». Hvem som skal figurerere som Malin i nyproduksjonen, er ikke kjent.

Uansett vil vedkommende trolig være mer rustet for det som kommer, også eventuelt medaljens bakside. Friberg forteller til «Morgonpasset i P3» på Sveriges Radio om hvor overveldende det var for henne på bli kjendis over natten.

– Jeg kunne ikke forstå det enorme gjennombruddet. Der og da var jeg nesten litt sjokkert, for det strømmet på med brev og andre ting. Og dickpics (penisbilder, red, anm.), betror hun.

Straffelovens paragraf 298 sier at det regnes som seksuelt krenkende atferd å sende penisbilder uten at mottageren har bedt om det. Brudd kan straffes med bot eller fengsel inntil ett år.

At kvinner mottar uønskede bilder av mannlige kjønnsorganer, hører man ofte om i dagens digitale hverdag. For 60 år siden var problemet mindre utbredt.

Edling forklarer at den gangen kom bildene som fremkalte papirfotografier i brev vi posten. Først ble hun kjempepinlig berørt og forsto ikke hva det var hun fikk tilsendt.

– Jeg husker jeg begynte å gråte og tenkt «Herregud, hva er dette?», sier hun i radiopraten, gjengitt av Aftonbladet.

Bildene finnes ikke lenger. Edlind forklarer at hun rev dem i stykker, men at søstrene kan bekrefte at det skjedde.

Druknet i brev

Når programlederne spør om hun mottok Sveriges første dickpics, så svarer 74-åringen at hun tror det.

Edlind presiserer imidlertid at det selv om hun druknet i brev, så var det ikke mengder med dickpicks, men snakk om noen få. Like fullt var det rystende for 17-åringen.

Hun fikk imidlertid god støtte fra foreldrene.

– Men dette temaet har jo ikke noe med «Saltkråkan» å gjøre. Jeg vil virkelig ikke dra «Saltkråkan» ned i sølen, sier en leende Edlind, som er spent på den nye TV-serien som kommer.

Selv måtte hun farge håret blondt for rollen i sin tid. Det var ikke snakk om at hun fikk være brunette, som hun egentlig var. Litt diskusjon rundt de brune øynene skal det også ha vært, men hun fikk lov til å være brunøyd.

Nå håper Edlind at nye Malin skal fremstå mer moderne på alle måter, fordi hun nå betrakter sin tidligere rollefigur som «gabske gammeldags».

– Kanskje det er på tide å lage en ny og oppdatert versjon, mens vi gamle kan se på originalen for å være nostalgiske.

Edling har spilt i flere serier siden, som «Dødelig kjemi», «Mordene i Sandhamn» og «Quicksand – Størst av alt».

Nye «Saltkråkan» skal produseres i samarbeid med Astrid Lindgren AB, som drives av den legendariske forfatterens barn og barnebarn. SVT er opptatt av at den nye versjonen skal være tro mot Lindgrens visjon, som de i sin bestilte fra forfatterlegenden.

Maria Johansson (som i dag er 65) sjarmerte som lille Tjorven i opprinnelige «Vi på Saltkråkan».

