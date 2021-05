PENGER: I den nye serien «Martha blir rik» møter komiker Martha Leivestad andre for å få råd. Her får hun penge-tips fra influencer Kristin Gjelsvik. Foto: Kamilla Marie Johnsen/ NRK

Likte ikke å forholde seg til penger: − Nesten ikke gøy å få lønn

Før syntes Martha Leivestad (26) det var vanskelig å forholde seg til egen økonomi. Nå deler hun sine beste tips for å få kontroll på pengebruken.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Komikeren og NRK-profilen forteller at mange hun har møtt synes det er vanskelig å snakke om penger med venner og familie. Hun får selv vondt i magen av å tenke på hvordan hun brukte pengene i fjor.

– Corona var egentlig den verste tiden for meg. 2020 var så trist at jeg brukte penger på mat og nettshopping for å trøste seg selv oppi det triste. Jeg har sløst mye, sier Martha Leivestad til VG.

I den nye NRK-serien «Martha blir rik» ser hun på sin egen pengebruk, og får råd fra andre med mer kontroll.

– Det er veldig flaut å ikke skjønne så mye om økonomi.

les også Dette studiet gir nesten garantert jobb og høy lønn – men få melder seg

26-åringen forteller at hun selv var mer opptatt av å bli sammen med «Eirik» da hun gikk på skolen, men at det nå har snudd.

– Unge har mer lyst på penger enn kjærlighet føler jeg. De er mer på jakt etter en jobb med bra lønn enn kjæreste. Folk vil bli rike og vite hva slags jobb som gir mest penger og utdanning som leder til en god lønn. Jeg vil bli rik jeg også, sier Leivestad.

Leivestad har vært ansatt i NRKs YouTube-kanal 4ETG siden 2018 og forteller at hun før syntes det var vanskelig å snakke om penger.

– Det å gå fra å være student til å plutselig få lønn er et sykt hopp. Fra å være lutfattig til å få en ok lønn. Jeg bikket over til at det nesten ikke syntes det var gøy å få lønn fordi da måtte jeg forholde meg til penger. Så lite likte jeg å forholde meg til det, sier hun.

Hun forteller at hun før ble uvel da faren spurte om hvor mye penger hun hadde igjen på brukskontoen, men at hun nå har kontroll og klarer å snakke om det.

les også Halvparten av studentene sier studiestøtten ikke holder

Komikeren sier målet i serien har vært å bli rik med en gang, men at det kanskje er lurt med litt mer tålmodighet.

– Sparing er jo alltid lurt. Det har jeg har lært det på en knallhard måte.

– Hva er det sykeste du har sløst penger på?

– Pappa overførte 1000 kroner på BSU-en min hver måned og jeg tok de ut etter han hadde satt de inn mens jeg studerte. Det var ganske dumt, det hadde vært bedre å spare pengene enn å bruke de på øl på byen.

– Du må forholde deg til økonomi

Komikeren sier hun har en lettere hverdag etter at hun fikk kontroll på eget pengebruk.

– Det var viktig for meg var å skjønne at jeg må inn i nettbanken. Jeg tror det er mange som ikke trør det og ikke har en ordentlig dialog om penger med familie og venner. Det har jeg, og det er deilig.

– Hva er dine beste tips for å bli rik?

– Har du lyst til å bli rik er det lurt å investere i noe smart, men husk å ikke bruk penger du ikke har. Det er aldri smart. Jeg møter Idar Vollvik i TV-serien, han sier det er lurt å finne et produkt som mange har lyst på, og prøve å selge det.

Hennes beste råd er å tørre å spørre om hjelp og tror mange er som hun var før: Ikke komfortabel med å snakke om penger.

– Du må forholde deg til økonomi i løpet av livet, du kommer til å kjøpe noe dyrt en gang og få en lønn du må ha kontroll på. Du bør bare gripe tak i det og spørre noen som kan hjelpe deg med å komme i gang.

RÅD: I serien får komikeren flere råd. Her er hun med gründer Idar Vollvik. Foto: Kamilla Marie Johnsen/ NRK

Prøvde å tjene penger på dildo-salg

I TV-serien prøver Leivestad flere utradisjonelle metoder for å tjene penger, blant annet å selge sine egne sokker.

– Internett gjør det mulig å bli rik hjemmefra. Jeg hyller folk som er på Onlyfans og sørger for inntekt til egen økonomi. Herregud selg sokkene dine om det betaler husleien og du er komfortabel med det. Men man må jo ha litt is i magen og tenke seg om.

I én av episodene går det litt feil når programlederen går for langt i jakten på penger. I et forsøk på å tjene penger lager hun en tullete dildo med en frontfigur som ligner på en kjent person.

– Jeg skulle lage en gøyal dildo. Det endte opp med å ikke bli tatt godt imot, men heldigvis går det bra nå, sier hun.