SEERFAVORITTER: «Hver gang vi møtes» og «Maskorama». Gjengen til venstre dukker opp lørdag, og det samme gjør Trollet, som fortsatt kjemper om førsteplass. Foto: VEGARD BREIE/TV 2 og JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

«TV-krasj» lørdag – «HGVM» mot «Maskorama»

«Hver gang vi møtes» lokker nær 700.000 seere hver fredag, men lørdag skal det holde hardt.

Jubileumssesongen av «Hver gang vi møtes» sendes hver fredag i høst, før den ordinære «HGVM»-runden går på lufta over nyttår – da på lørdager.

TV 2 har hatt seerne med seg så langt i høst, men til helgen sender de to episoder, altså både fredag og lørdag. Det betyr at lørdagens sending, der både Kurt Nilsen (42), Bjarne Brøndbo (56), Sol Heilo (38) og Unni Wilhelmsen (49) er blant gjestene, sendes akkurat samtidig som «Maskorama»-finalen.

Med andre ord – det er duket for valgets kval for TV-seerne.

NRKs nye underholdningssatsing må sies å være elsket og hatet, men konseptet har tatt seerne med storm. Forrige helg fikk 1.123.000 seere med seg den femte episoden – der Anne «Ravnen» Rimmen røk ut.

Av disse fulgte hele 1.045.000 direktesendingen lineært. Markedsandelen på direktesendingen var på svimlende 71,2 prosent.

Når VG spør TV 2 om hva de tenker om den solide konkurransen lørdag kveld, og hvorfor de velger å sende et av sesongens sterkeste «Hver gang vi møtes»-program samtidig som NRKs seermagnet, svarer kanaldirektør Trygve Rønningen (52):

– Først av alt vil vi gratulere NRK med en fantastisk suksess på lørdagskvelden. Vi står trygt og godt i våre egne valg, uavhengig av hva våre konkurrenter sender. Men jeg kan jo innrømme at vi kanskje ikke forutså at «Maskorama» skulle bli en så stor hit da vi planla høstmenyen på TV 2.

MASKEFINALISTER: Elgen, Trollet og Vikingen. Foto: JULIA MARIE NEGLASTAD/NRK

Rønningen peker på at TV-seerne konsumerer innhold på en annen måte enn før, til ulike tider og på ulike plattformer.

– Heldigvis. Vi er overbevist om at de som vil se denne utgaven av «Hver gang vi møtes», kommer til å gjøre det i løpet av helgen. Og så er vi ekstremt stolte over jubileumssesongen til «Hver gang vi møtes», som nærmere 700.000 seere i snitt har sett så langt, sier han.

FREDAG: Disse dukker opp i «Hver gang vi møtes» fredag: F.v.: Frida Ånnevik, Chris Holsten, Marion Ravn, Morten Abel, Unni Wilhelmsen, Hans Petter Aaserud og Åse Kleveland. Foto: VEGARD BREIE/TV 2

Siste episode av «Hver gang vi møtes» sendes fredag om en uke, 18. desember. Med tre episoder som gjenstår, blir det altså nødvendig med dobbeltløp.

En som faktisk får i både pose og sekk lørdag, er Marion Ravn (36). Ikke bare sitter hun i detektivpanelet til «Maskorama», hun er også vertskap for «Hver gang vi møtes» i de siste episodene – sammen med Morten Abel (58).

Altså blir hun å se i begge kanaler på akkurat samme tidspunkt lørdag.

– Det kommer til å bli et stort dilemma for bestemor, som ikke har opptak. Da må hun velge å se ett av programmene i reprise, sa en leende Ravn til VG for litt over en uke siden.

Publisert: 11.12.20 kl. 07:08

