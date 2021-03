BEKLAGER: Thor Haavik, her på «Farmen»-gården. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

«Farmen»-Thor etter utskjelt fest: − Beklager

– Å signalisere utad at man ikke tar hensyn til restriksjoner er dårlig og lite forbilledlig, melder Thor Haavik etter festen som nå er under politietterforskning.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Presten og «Farmen»-deltageren postet tirsdag kveld på Instagram om helgens famøse fest der minst 11 «Farmen»-deltagere var samlet – uten avstand og med drikking fra samme flaske.

«Å signalisere utad at man ikke tar hensyn til restriksjoner er dårlig og lite forbilledlig. Det beklager jeg at jeg med Dagens Ord gjorde på lørdag. Vi handlet i god tro på at siden vi hadde testet oss både før vi dro og når vi kom fram (med bare negative prøver) så var vi å regne som en kohort», skriver han blant annet.

På festen lørdag brøt «Farmen»-deltagerne flere nasjonale corona-forbud, konstaterte ordfører i Porsanger kommune, Aina Borch.

Søndag reiste festdeltagerne til Lakselv kirke, for å støtte Haavik – som holdt gudstjeneste til inntekt for at kirken skal holde åpent gjennom vinteren.

«Som med de andre tingene vi sammen gjorde (hundekjøring, snøscootertur, sove i Lavo på Finnmarksvidden) tenkte vi at vi som Farmen-gjeng var i samme kohort. At flere velger å drikke alkohol i denne anledning har jeg forståelse for (selv om jeg ikke drikker selv og er avholds). Men at det gjøres av oss som gruppe kvelden før Gudstjenesten og at noen legger det ut på nettet er svært uheldig og det er vi lei oss for. Ingen har ønsket å signalisere at restriksjonene ikke er viktig og ingen har ønsket å signalisere at man ikke trenger å være godt forberedt til Gudstjeneste. Dette har vi likevel gjort, og det ber jeg om tilgivelse for», melder Haavik.

