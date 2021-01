FEIL MANN?: Johannes Y. Melø som Roy i «Outlier». Foto: ReInvent Studios

TV-anmeldelse «Outlier»: Seriedrap som sakte-TV

Drapsetterforskning – minutt for minutt.

En 19 år gammel jente forsvinner fra Kautokeino og blir funnet død i Nerbygd, fire timer unna.

Maja Angell (Mathisen Haga), som studerer kriminologi i London, er fra Nerbygd, og fatter av den grunn umiddelbart interesse for saken. Hun bestemmer seg for å slå to fluer i en smekk: Dra hjem til Norge, prøve å finne ut mer – og tilegne seg litt stoff til doktoravhandlingen hun jobber med i samme slengen.

SKRALT POLITIARBEID: Stein Bjørn i «Outlier». Foto: ReInvent Studios

Arbeidet som er blitt gjort av det lokale politidistriktet, er skralt. De skylder, som vanlig tydeligvis er, på ressursmangel og «lange avstander» (ergo ordspillet i fiktive «Nerbygd»).

Og her kommer altså unge Maja, med hodet fullt av nye ideer og vitenskap fra det store utland, og tror at hun er noe! Lokalbefolkningen ønsker henne «velkommen» med janteloven i hånd. Og skratter innledningsvis hånlig av den store teorien hennes:

Den om at drapet på 19-åringen virker for planlagt og for proft utført til å ha blitt begått i affekt. At det må være en serieovergripers verk. Majas kunnskap på feltet virker ikke å være overvettes dyp, studier i utlandet eller ei. Men hun har i alle fall lest de innledende sammendragene på Wikipedia-sidene som handler om «soft targets» og «profiling».

REDNINGSKVINNE I STRIKKEGENSER: Hanne Mathisen Haga i «Outlier». Foto: ReInvent Studios

I Nerbygd er dét mer enn tilstrekkelig. Det tar ikke lang tid før Maja sitter med hele saken i fanget, og går i gang med å lære opp det lokale konstabelkorpset i moderne etterforskningsteori- og teknikker. De er relativt lærenemme også, selv om enkelte av dem mistenker at det er personlige grunner til at Maja går så opp i saken.

«Outlier» er «skandikrim» på sparebluss, med «eksotisk» setting, altså Nord-Norge, mørk tematikk og en heltinne som går rundt i den samme, stilige strikkegenseren hele tiden (à la Sofie Gråbøl i «Forbrytelsen»).

Det ville være løgn å si at de seks timene flyr unna. Dramaet er seigt og uttværet – en slags etterforskning minutt-for-minutt, eller seriemorder sakte-TV.

SNØ! VIDDE! NORGE!: Scene fra «Outlier». Foto: ReInvent Studios

«Outlier» har sine ekle øyeblikk: De seksualiserte drapene er den nordiske «noir»-ens brød og smør. Men spennende er den ei. De forsvinnende få actionsekvensene bærer bud om at regissørene og klipperne neppe blir oppringt når «Mission: Impossible 8» en dag skal igangsettes.

Det er opp til musikken – utallige variasjoner av «dyster» – å bidra med det meste av uhyggen. Og det er opp til skuespillerne å gjøre det beste de kan med de overveiende humørløse karakterene.

FJELL! FJORD! NORGE!: Hanne Mathisen Haga i «Outlier». Foto: ReInvent Studios

Mathisen Haga arbeider godt som den ambisiøse, men plagede kvinnen som må utstå småligheten og sexismen i de gamle sambygdingene sine. Hun må dessuten tåle å bli kalt «fitte» og «fette» ved gjentatte anledninger (dette er Nord-Norge, så det er lov). Ballovara Varsi er er sårbar og åpen som Elle, en ung jente som også engasjerer seg i saken. Ellers er det mye tappert, men teatralt spill å se i birollene.

Den visuelle stilen er uhyre gjenkjennelig: Kaldt dramatisk lys, dronebilder av snøkledde fjelltopper og vidder, håndholdt kamera og nærbilder i dialogsekvensene. Det er et uttrykk (midnattssol og alt) som på dette tidspunktet i TV-historien nok fascinerer mennesker fra andre deler av verden mer enn det pirrer oss nordmenn.

FORTIDENS TRAUMER: Hanne Mathisen Haga i «Outlier». Foto: ReInvent Studios

Og kanskje er det dem «Outlier» primært er laget for: «Utlendingene». De som synes at snø og is og ullgensere er fryktelig attraktive greier. (Om enn «best på TV», selvsagt.)

De kommer heller ikke til å stusse over at Majas fetter, Eivind (Fuller Gee) – som skal ha levd i Nerbygd i hele sitt liv – snakker som en blåruss fra Oslo Vest.