Seerstorm mot Netflix etter «Cuties»

Filmen beskyldes for å seksualisere mindreårige jenter, og i sosiale medier kreves det nå boikott av strømmegiganten.

Under emneknaggen #CancelNetflix (dropp Netflix) diskuteres det kraftig hvorvidt Netflix med den nye franske filmen «Cuties» utnytter barn.

Den franske filmen, som dukket opp på Netflix onsdag denne uken, handler om 11 år gamle senegalesiske Amy i Paris, som blir med i en dansegruppe for å rømme unna en dysfunksjonell familie. «Cuties» anklages for å utnytte 11 år gamle jenter og fremstille dem som sex-objekter.

Mange kritiske røster trekker paralleller til barneporno i sin beskrivelse av filmen, som vant pris under Sundance Film festival i fjor.

Torsdag var hashtagen #CancelNetflix den mest brukte på Twitter, melder Variety.

En underskriftskampanje er i full gang med å oppfordre Netflix-kunder til å avbryte sitt abonnement. I skrivende stund har over 600.000 signert.

Etter et døgn med storm i sosiale medier valgte Netflix å kommentere kontroversen. De forsvarer seg med at filmen er «en samfunnskommentar» som tvert imot tar avstand fra seksualisering av barn.

«Dette er en prisvinnende film og en kraftfull historie om presset unge jenter møter i sosiale medier og fra samfunnet generelt. Vi oppfordrer alle som engasjerer seg i denne saken til å se filmen», sier strømmekanalen i en uttalelse til Variety.

Den omstridte filmen er regissert av franske Maïmouna Doucouré (35). Filmen baserer seg på hennes egen prisbelønnede kortfilm «Maman(s)», som tar for seg en åtte år gammel jente og hennes opprør mot å måtte dele hus med sin far, som er bigamist og lar kone nummer to flytte inn.

Juryens bergrunnelse

Da Sundance-festivalen hedret «Cuties» med pris i fjor, gikk begrunnelsen blant annet ut på at filmen på en god måte «presenterer ungdommelig energi og sårbarhet, samtidig som den tar for seg deres famlende iver etter å bli betraktet som seksuelle individer».

Blant dem som reagerer med avsky og sinne, er Mary Margaret Olohan og Greg Price, skribenter i det konservative nettstedet Daily Caller:

Også politiker James P. Bradley (62) er klar i sin fordømmelse av filmen. Han beskriver både filmen og de som liker å se den, som perverse:

Allerede under reklameringen for den da kommende filmen i august, høstet Netflix kritikk for bruken av bilder av jenter i dristige klær. Den gangen valgte kanalen å beklage:

«Vi beklager dypt for det grafiske materialet vi brukte med «Mignonnes/Cuties». Det var ikke greit, og heller ikke representativt for filmen. Nå er både bilder og informasjon byttet ut», lød det i beklagelsen.

Det er andre gang på forholdsvis kort tid at Netflix får på pukkelen for å glorifisere usømmelighet.

I juli gikk popstjernen Duffy (35) i bresjen for å forsøke å stanse «365 Days», som hun og mange mener lager underholdning av trafficking og voldtekt.

Publisert: 11.09.20 kl. 10:39

