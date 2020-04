Siri Kristiansen: – Corona-krisen minner meg om «Kompani Lauritzen»

For Siri Kristiansen (41) er ikke corona-krisen så gal at den ikke er godt for noe. Nå håper hun bare at det er over før det kommer en ny «Kompani Lauritzen»-gjeng og tar jobbene fra henne.

– Verden er blitt mye mindre, vi lever tettere på hverandre. Vi er sammen med familien 24 timer i døgnet. Det blir litt som «Kompani Lauritzen» hvor 14 bor sammen, sover sammen, sliter sammen.

