Mary-Kate Olsen får endelig starte skilsmissen

Mary-Kate Olsen (33) fikk omsider rettens medhold i å starte skilsmisseprosessen fra Olivier Sarkozy (50).

Etter først å ha fått avslag på to søknader i løpet av de siste par månedene, er nå skilsmisseprosessen i gang, melder New York Post og flere andre amerikanske medier.

Mary-Kate Olsen fikk søknaden registrert på Manhattan mandag.

Den tidligere skuespilleren og 17 år eldre Sarkozy krangler angivelig blant annet om en leid leiligheten i New York, der Olsen har sin base. En rettsprosess er nemlig nødvendig for å fryse deres felles eiendeler, sikre Mary-Kates økonomi, og å hindre at Sarkozy kan si opp leiekontrakten til hjemmet deres i New York uten hennes samtykke.

Retten på Manhattan avslo Olsen tidligere henvendelser med begrunnelse i at bare helt ekstraordinære hasteskilsmisser blir innvilget i disse coronatider, på grunn av manglende ressurser i rettsapparatet.

Hennes skilsmisse falt ikke under den kategorien, skal 33-åringen ha fått opplyst.

Denne uken åpnet imidlertid retten opp også for andre saker enn helt ekstraordinære søknader, og dermed er Mary-Kate formelt i gang med å skilles fra Sarkozy etter fem år som ektepar.

Paret har holdt sammen siden 2012. De giftet seg i 2015.

Ingen av partene har kommentert bruddet offentlig.

Olivier Sarkozy, halvbror til den franske ekspresidenten Nicolas Sarkozy, er en profilert bankmann, mens Mary-Kate er best kjent som barnestjerne i den en gang så populære TV-serien «Under samme tak».

Hun og tvillingsøsteren var bare seks måneder gamle da dukket opp i rollen som Michelle. Søstrene var med gjennom hele serien – fra 1987 – 1995.

Senere har det blitt flere serier, filmer og videoer. De har i tillegg gjort det bra som motedesignere gjennom sine egne bedrifter Dualstar og The Row. Forbes har tidligere rangert søstrene som de 11. rikeste kvinnene i verden innen showbiz.

Mary-Kate har ikke vært å se på film eller TV siden 2011.

