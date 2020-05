JETSETTER: Pamela Anderson på en tilstelning i Paris i fjor. Foto: François Mori / AP

Pamela Anderson om «bryllup»: – Vet det høres bisarr ut

Pamela Anderson (52) snakker om «liksombryllupet» med Jon Peters (74) og presiserer én gang for alle hvor mange ganger hun egentlig har vært gift.

Nyheten om at «Baywatch»-dronningen hadde giftet seg med den 22 år eldre filmprodusenten, vakte oppsikt på nyåret.

Men bare 12 dager etter vielsen i januar i år, var det allerede slutt mellom dem. Like etter rapporterte en rekke medier at ekteskapet uansett ikke var formelt gyldig, fordi de ikke hadde fylt ut de nødvendige papirene på forhånd.

Selv har partene forholdt seg ganske tause om hva som skjedde, men nå snakker Anderson.

– Jeg giftet meg ikke, sier TV-stjernen i et stort portrettintervju i The New York Times.

– Så romantisk som jeg er, så er jeg nok et lett bytte, legger 52-åringen til.

EKSER: Pamela Anderson og Jon Peters. Foto: Getty Images North America

Anderson forklarer at det hele skjedde på et øyeblikks impuls.

– Et øyeblikk som kom og gikk, men det var ikke noe bryllup, ikke noe ekteskap, ikke noe som helst. Det føles som om det egentlig aldri skjedde. Jeg vet det høres bisarr ut, men sånn var det.

Uten å utdype hva hun egentlig mener med det, eller om hun sikter til nesten-ektemannen, sier Anderson at «frykt spilte en stor rolle» i det som utpant seg.

– Mange mennesker lever med mye frykt.

Pamela Anderson: – Hater porno, men elsker å vise frem kroppen

Anderson og Peters møttes første gang på åttitallet, og i en periode hadde de et forhold. Peters, som har fire ekteskap bak seg, har tidligere også vært kjæreste med norske Vendela Kirsebom (53).

les også Pamela Anderson gift i hemmelighet

Når romansen mellom Anderson og Peters nå blusset opp igjen, var det ifølge førstnevnte et resultat av at hun hadde tilbrakt tre uker på en «renselsesreise» til India. Da hun kom hjem igjen og støtte på gamlekjæresten, tolket hun det som et skjebnemøte – noe som var ment å skje.

– Vi er alle skadeskutte mennesker, og jeg har stor tro på skjebnen og alle disse sprø tingene. Men det var altså over på et blunk. Det var ikke noe fysisk, bare vennskap.

les også Pamela Anderson fyller 50: – Jeg er blitt mye mer selvsikker

Anderson presiserer at ingen av dem fikk hjertene knust. Uttalelsene bærer likevel preg av sterke følelser.

– Jeg vet ikke hva hans intensjon var, og egentlig har jeg ikke lyst til å tenke så mye på det heller, for det vil muligens være for smertefullt.

I dag har de to ikke kontakt, opplyser hun.

Oppklarer tellefeil

Anderson håper fortsatt å finne den store kjærligheten og gifte seg på nytt.

– Kjære Gud, vær så snill! Bare én gang til, sier hun – og oppklarer en feil hun stadig ser omtalt i mediene, trolig på grunn av tidligere annullerte vielseskontrakter.

– Jeg har vært gift tre ganger. Folk tror jeg har vært gift fem ganger, og jeg vet ikke hvorfor. Men jeg har altså vært gift tre ganger, med Tommy Lee, Bob (Kid Rock, red.anm.) og Rick (Salomon). Jeg vet at det er mye, men det er mindre enn fem.

Det er lenge siden Anderson var aktuell som skuespiller. De siste årene har hun tjent til livets opphold ved først og fremst ved å stille opp i ulike reklamekampanjer og takke ja til realityshow, PR-stunt og motevisninger.

I fjor vår gikk hun imidlertid ut og tok sterkt avstand fra reality-TV, som hun beskriver som «en epidemi av vederstyggelighet».

Publisert: 29.05.20 kl. 15:01

