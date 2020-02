DØD: Caroline Flack. Foto: Ian West/PA Wire

Debatten raser i Storbritannia etter Caroline Flacks død

«Love Island»-programlederen ble lørdag funnet død, 40 år gammel. – Hun fikk mer negativ pressedekning enn en terrorist, sier den britiske manageren Jonathan Shalit til BBC.

Den populære og omstridte britiske programlederen Caroline Flack ble funnet død i sitt hjem lørdag.

Hun skulle i retten neste måned, etter å ha blitt arrestert for å ha overfalt og slått sin kjæreste – den tidligere tennisspilleren Lewis Burton (27). Han ønsket ikke noe straffeforfølgelse av Flack, og har sagt at de fortsatt var kjærester.

Etter dødsfallet skriver han på Instagram at han er knust, skriver nyhetsbyrået AP.

– Jeg lover å stille alle spørsmålene du hadde, og jeg vil skaffe svarene. Ingenting vil få deg tilbake, men jeg skal prøve å gjøre deg stolt hver dag, skriver han.

MINTES PROGRAMLEDEREN: Fans la søndag ned blomster utenfor Caroline Flacks tidligere hjem i London. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

The Sun fjernet sak

I mediene har det stormet kraftig rundt 40-åringen etter hendelsen, noe som medførte at hun valgte å trekke seg fra suksessprogrammet «Love Island» – som hun ledet de siste fem årene.

Selskapet bak, ITV, kunngjorde i en uttalelse at de kansellerte søndagens sending av det populære programmet, skriver BBC.

– «Love Island» vil komme tilbake igjen mandag med en hyllest til Caroline, som vil være i våre hjerter for alltid, står det i uttalelsen.

Nå raser debatten i Storbritannia – om hets i sosiale medier og i britiske aviser. Blant annet har The Sun fjernet en sak om Flack publisert kort tid før hun døde.

– Hun fikk mer negativ pressedekning enn en terrorist eller en pedofil rundt denne rettssaken, sier den britiske manageren Jonathan Shalit til BBC Radio, og la til at også kjente mennesker er sårbare.

Også flere britiske politikere har gått hardt ut og kritisert pressens håndtering av skandalen.

– Det var ikke bare sosiale medier, det var vanlige medier som forsterket det som skjedde i sosiale medier. Det var begge sider, og det påvirker mennesker, sier Keir Starmer, som kjemper om lederrollen i Labour, til Guardian.

SØRGER: Morten Hegseth. Foto: Randi Elise Midtskog

– Så fælt

Flacks norske programleder-ekvivalent Morten Hegseth, også kjent som VGTV-profil, sørger over tapet.

«Å høre om dette var bare grusomt, trist og sjokkerende. Takk for all magisk TV, sassyness og varme. For et ikon! Det er så fælt at noen skal være så redd og lei seg at sånt skjer», skriver han på Instagram.

Som «Love Island»-programleder hadde Hegseth et håp og ønske om å få møtt og lært noen triks av Flack, forteller han til VG.

– Jeg var så fan av Caroline Flack. Hun var en befriende avslappet programleder med masse varme, hes latter og i tillegg i solid besittelse av frekkhetens nådegave. Omstendighetene rundt dette dødsfallet er bare tragisk, og er nok en påminnelse om hvor viktig det er å søke hjelp dersom livet blir for mye å takle.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Publisert: 17.02.20 kl. 01:57

