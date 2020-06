LYKKELIGE: Else Strøm Larsen og Peter Theolin. Foto: PRIVAT

TV-sjekkerne Else og Peter flytter sammen

Peter Theolin (42) fra «Gift ved første blikk» flytter inn til «Jakten på kjærligheten»-frieren Else Strøm Larsen (38).

– Plutselig falt alt på plass. Jeg vil beskrive det som hell i uhell i disse coronatider. Peter har fått mulighet til å ha hjemmekontor her på Bryne i tre lange omganger. Nå er han klar for å flytte hit, sier en fornøyd Else på telefon til VG.

Alle som fulgte med på TVNorges «Gift ved første blikk» i 2018, ble kjent med svenske Peter, som giftet seg og ble separert i rekordfart.

Bryne-kvinnen Else på sin side gikk rett fra «Jakten på kjærligheten» på TV 2 til «Kjærlighet til alle» på TV 2 Sumo i fjor høst etter å ha blitt vraket av bonden.

Alle gode ting er to, viser det seg nå. For selv om både Peter og Else mislyktes i hvert sitt første forsøk på TV-sjekking, hadde de desto større hell i «Kjærlighet til alle».

VG skrev om det nyforelskede paret før jul i fjor. Da var imidlertid forholdet ferskt, og begge var en smule skeptiske til hvordan det ville gå på sikt. Den fysiske avstanden mellom Oslo, der Peter bor, og Else på Bryne virket lang.

– Jeg hadde kanskje ikke helt troen på at vi skulle få det til, men nå har vi landet på at vi skal være sammen, og at det er her vi skal bo, sier en lykkelig Else.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

MIDSOMMAR: Peter Theolin sørget for at Else Strøm Larsen og venninnene hennes fikk en uforglemmelig midtsommer på Bryne. Foto: PRIVAT

Siden 38-åringen har åpnet nytt hotell på Bryne, har det ikke vært mulig for henne å tilbringe mye tid hos kjæresten i Oslo. Stavanger Aftenblad har omtalt den noe kompliserte oppstarten som følge av coronaen.

– Peter har til gjengjeld kunnet være her, så noe godt har det jo kommet ut av situasjonen. Hotellgjestene synes det er stas når de møter Peter i lobbyen. Mange har jo lurt på hvordan det går med oss to, sier en leende Else.

Peter har funnet seg godt til rette på Jæren. Mellom hjemmekontorslagene kan han gå tur på stranden – med Elses hund.

– Kjempekoselig. Jeg trives så godt her, sier Peter, som tidligere så for seg fremtiden i en storby. Sånn gikk det altså ikke.

– Else og jeg hadde bra kjemi fra første stund. Nå har vi begge landet, og det er fint.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

JÆREN-SOMMER: Else og Peter håper på mange deilige kvelder, som denne. Foto: PRIVAT

Nylig arrangerte Peter svensk midtsommeraften for Else og hennes venner.

– Nordmenn er jo ikke helt vant med sild og nubbe, eller akevitt, som dere sier. Men vi hadde fest med sild, poteter og nubbesanger. Jeg ville gjøre det så svensk som mulig, humrer Peter.

– Det var helt fantastisk, forklarer kjæresten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

17. MAI: Svenske Peter og Else feiret Norges nasjonaldag på Jæren. Foto: PRIVAT

Else bor i rekkehus på Bryne, men nå er paret på boligjakt.

– Vi ønsker å finne noe større, som vi kan kjøpe sammen, sier hun.

Ingen ny sesong

TV 2 opplyser til VG at de ikke har noen planer om en ny sesong av «Kjærlighet for alle».

– Om det dukker opp en sesong to på sikt, gjenstår å se, sier presseansvarlig for «Jakten på kjærligheten» og «Kjærlighet til alle», Unn Grethe Berge

Kanalen er imidlertid stolt over å ha spleiset det svensk-norske paret.

– Det er rett og slett fantastisk når deltagere finner hverandre i TV- konsepter som handler om dating, og at kjærligheten fortsetter å blomstre også uten TV-kamera til stede. Vi gleder oss på vegne av Else og Peter og ønsker dem en strålende sommer og lykke til inn i fremtiden, sier Berge.

Publisert: 25.06.20 kl. 12:00

