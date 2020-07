NYE LIV ULLMANN: Den amerikanske skuespilleren Michelle Williams skal spille hovedrollen i en ny versjon av Ingmar Bergmans «Scener fra et ekteskap». Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com / AFF

Michelle Williams skal spille Liv Ullmann-rolle i HBO-serie

I tillegg til å spille hovedrollen, skal Williams være eksekutiv produsent.

Det melder Variety.

Skuespilleren skal sammen med Oscar Isaac spille hovedrollen i en ny HBO-serie som er basert på den svenske regissøren Ingmar Bergman «Scener fra et ekteskap», ifølge Variety.

Bergmans serie ble sendt på TV i 1973, og besto av seks episoder. Serien ble en internasjonal suksess. Den prisvinnende regissøren gikk bort i 2007.

I originalen spilte den norske skuespilleren og filmregissøren Liv Ullmann og svenske Erland Josephson hovedrollene som «Marianne og Johan», et ektepar som sakte, men sikkert faller fra hverandre.

SAMBOERE OG KOLLEGER: Liv Ullmann og Ingmar Bergman i forbindelse med innspillingen av Høstsonaten. Bergman og Ullmann samarbeidet i en årrekke og var tidligere samboere. Foto: VG

Blir skildret gjennom et amerikansk par

I HBOs nye versjon som har samme tittel som originalen, er handlingen den samme, men blir i stedet skildret gjennom et moderne amerikansk par, ifølge Variety.

TV-serien skal i likhet med originalen ta opp temaer knyttet til kjærlighet, ekteskap, begjær, monogami og skilsmisse, ifølge Variety.

Den prisvinnende regissøren Hagai Levi skal regissere og skrive manuset. I tillegg til å spille hovedrollene skal både Williams og Isaac være eksekutive produsenter, ifølge Variety.

Kjent fra «Dawson’s Creek»

Michelle Williams ble for alvor kjent gjennom den amerikanske ungdomsserien «Dawson’s Creek», som gikk på lufta mellom 1998 og 2003.

I fjor ble det kjent at «Dawsons Creek»-skuespilleren hadde forlovet seg med «Hamilton»-regissør Thomas Kai åtte måneder etter bruddet med musikeren Phil Elverum.

Paret venter sitt andre barn.

Williams vant i 2019 Emmy-prisen for beste kvinnelige skuespiller i en miniserie.

Skuespilleren har også vært nominert til fire Oscar for sine roller i «Manchester by the Sea», «My Week With Marilyn», «Blue Valentine» og «Brokeback Mountain». I tillegg har hun vunnet Golden Globe for sin rolle i filmen «My Week With Marilyn».

