FENGSLET: Oslo tingrett ga politiet medhold i begjæringen om å varetektsfengsle den tidligere realitydeltageren. Foto: Espen Sjølingstad Hoen, VG

Bedragerisiktet realitykjendis erkjenner delvis skyld

Den mannlige TV-kjendisen i 20-årene skal ha svindlet unge kvinner for millioner av kroner.

26. september ble mannen, en profilert deltager i et norsk realityprogram, varetektsfengslet i fire uker av Oslo tingrett. De to første ukene hadde han brev- og besøksforbud. Han er siktet for grovt bedrageri.

– Han erkjenner skyld i deler av siktelsen og ønsker at han blir løslatt, sier forsvarer Petter Bonde til VG drøyt to og en halv uke ut i varetektsfengslingen.

Politiet mener, ifølge siktelsen, at mannen har brukt statusen sin til å skaffe betalingsopplysninger fra unge kvinner. Disse opplysningene skal han ha brukt til å ta opp lån i kvinnenes navn. Totalt mener politiet at kvinnene har blitt svindlet for et beløp på flere millioner kroner.

Bonde utdyper ikke hvilke deler av siktelsen klienten erkjenner.

– Det er en pågående etterforskning, og jeg vil ikke spesifisere noe nærmere, sier advokaten.

Fare for bevisforspillelse

Realitykjendisen forsvarer ønsker heller ikke å si noe om hvordan den siktede har det bak murene.

«Fengsling i 4 uker er etter rettens syn ikke et uforholdsmessig inngrep og er tilstrekkelig begrunnet sett hen til den alvorlige siktelsen og faren for bevisforspillelse og gjentagelse.

Retten mener også at fengsling i 4 uker ikke rammer siktede hardere enn andre som sitter i varetekt», het det i kjennelsen.

De påståtte bedrageriene skal ha pågått i over ett år, og flere unge kvinner skal være fornærmet i saken.

Realitydeltageren er tidligere straffedømt to ganger for en lang rekke brudd på narkotikalovgivningen og veitrafikkloven.

Publisert: 14.10.19 kl. 13:05







