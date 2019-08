NY ROLLE: Hun har selv vært med i «Paradise Hotel», «Bloggerne», «Skal vi danse» og «Farmen kjendis». Nå er det Lunde som skal lede et nytt realitykonsept. Foto: FRED JONNY/ TV 2

Martine Lunde blir programleder: – Det har vært en drøm

Hun er kjent som blogger og realitydeltager, men nå får Martine Lunde (23) sitt eget program på TV 2 Sumo – og har fått programledertips av Guri Solberg.

Det er et BBC-konsept om sminke den tidligere «Paradise Hotel»- og «Skal vi danse»-deltageren nå blir programleder for. «Glow Up» er en konkurransedrevet realityserie der målet er å bli kåret til Norges nye sminkestjerne.

– Jeg har alltid elsket sminke. Er det noe jeg bruker penger på, så er det sminke. Jeg har ikke noe problem med å svi av 10.000 kroner på Sephora. Men jeg tror jeg har et sunt forhold til sminke: Jeg kan fint gå uten, og liker å gå med også, sier Lunde til VG.

«GLOW UP»: Martine Lunde, Tomas Erdis og Dajana Tomanovic. Foto: FRED JONNY / TV 2

Hun understreker at serien ikke dreier seg om «vanlig» sminke, men at deltagerne får ulike temaer de konkurrerer i hver uke.

Fakta «Glow Up» * Konkurransedrevet realityserie på TV 2 Sumo * Opprinnelig et BBC-konsept * Martine Lunde er programleder * Åtte unge deltagere konkurrere om å bli Norges nye makeup-stjerne. *Makeup-artistene Tomas Erdis og Dajana Tomanovic er feste dommere, og vil også ha gjestedommere hver uke. * Konkurransene har ulike temaer fra uke til uke, og blir av TV 2 beskrevet som «artsy». Vis mer

– De som er med er veldig teknisk flinke og gjør ting jeg aldri kunne gjort. Min favoritting å gjøre når jeg har fri, er å sitte på YouTube og se på sminkevideoer. Jeg synes det med sminke så kult. Det er ikke bare brunkrem og foundation, det er kunst!

«Paradise Hotel» er blant seriene der deltagernes sminkebruk har blitt «snakkiser».

– Alle starter et sted. Jeg har hatt mine sminketabber gjennom årene. Men sminke er en måte å uttrykke seg på, den kan vise hvem du er. Deltagerne her gjør så mange syke ting. Det er veldig gøy! sier Lunde.

Hun måtte på programledertest før hun fikk jobben, og har også fått coaching av Guri Solberg.

– Hun hjalp meg med manus og hvordan jeg skulle stille spørsmål til deltagerne, sier Martine og fortsetter:

– Nå har vi holdt på i snart to uker, og jeg føler at ting går litt lettere. I starten satt jeg og nerdet manusene og var så redd for si feil. Nå føler jeg meg litt friere!

PARTNERE: Aleksander Sæterstøl og Martine Lunde da de begge var deltagere i «Skal vi danse» høsten 2018. Foto: Thomas Reisæter/ TV 2

Lunde skal være leddet mellom deltagerne og makeuparist-dommerne Tomas Erdis og Dajana Tomanovic. Hun tar seg også av støtte og trøst om dommerne eller gjestedommerne er ekstra krasse i kritikken.

– Å være programleder har alltid vært noe jeg har hatt lyst til å gjøre, men jeg trodde aldri jeg ville få muligheten – det virket veldig fjernt for meg. Jeg har hatt sykt lyst og det har vært en drøm.

– Hva er drømmejobben?

– Det er så vanskelig å si. Jeg synes å være programleder er veldig gøy – og håper jeg får mulighet til å gjøre mer av det i fremtiden. Jeg føler meg utrolig heldig som har fått denne muligheten. Det passer meg midt i blinken!

Privat er Lunde sammen med sin tidligere med-deltager i «Paradise Hotel», Aleksander Sæterstøl.

– Hvordan går det med kjærlighetene når du har så mange jern i ilden?

– Det går veldig bra. Vi ser mindre til hverandre, men det har vi blitt vant til gjennom årene.

«Glow Up» er blant programmene som presenteres i Grieghallen i Bergen torsdag, der TV 2 lanserer konseptene som kommer til høsten. Akkurat når sminkeserien blir å se får vi ennå ikke vite, men det blir på TV 2 Sumo i høst.

