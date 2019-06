REALITYKJENDIS: Julie Grindbakken, her i «Paradise Hotel» i fjor. Foto: Rune Bendiksen, TV3

«Paradise»-vinner Julie Grindbakken ranet hjemme: – Våknet med kniv mot strupen

En vettskremt Julie Grindbakken (22) satte en støkk også i sine Facebook-følgere da hun natt til fredag da hun i panikk skrev om ubudne gjester i leiligheten i Bergen.

I 04-tiden kom den første statusoppdateringen fra Grindbakken, som spurte om noen av hennes Facebook-venner kunne ringe politiet. Hun skrev at noen hadde stjålet mobiltelefonen hennes. Rett etter kom en ny oppdatering om at hun var livredd for at «de skulle komme tilbake».

«De tok telefonen min, truet meg med kniv og ville ha alt av verdisaker. Jeg er hjemmet i kollektivet aleine» skrev 22-åringen.

Først tre timer senere, i 07-tiden, kunne hun berolige sine venner.

«Jeg har hatt innbrudd i min egen leilighet. De har skrudd av håndtakene på terrassen og rasert hele huset for å se etter penger og verdisaker. Jeg våknet med en kniv mot strupen».

Grindbakken opplyser videre at hun klarte å løpe for å låse døren til ene rommet og stenge seg inne der.

«Politiet var raskt på stedet. Hele 4 politibiler. Så takk til alle som ringte», skriver hun og legger til at hun har merke etter kniv på halsen.

Grindbakken forklarer videre at hun ikke har alvorlige skader, men at hun er litt traumatisert.

«Ble skrevet noen statuser i sjokk og fortvilelse da jeg ikke hadde telefon selv og var livredd med to menn utenfor min tynne tredør til rommet», skriver TV-kjendisen, som i fjor vant «Paradise Hotel».

Politiet bekrefter

Operasjonsleder ved politikammeret i Bergen, Terje Magnussen, bekrefter overfor VG fredag morgen at det hadde vært en hendelse på natten.

– En mann er pågrepet i forbindelse med dette oppdraget. Han sitter fortsatt i varetekt. Det var en kamerat av kvinnen som meldte oss, og vi sendte patrulje, opplyser han og viser til jourhavende jurist Mats Henriksen for ytterligere informasjon.

Han opplyser til VG at en mann i 30-årene er siktet for ran på en adresse i Bergen sentrum.

– Vi hadde en politiaksjon. Vedkommende vil bli fremstilt for varetektsfengsling i løpet av helgen, sier Henriksen.

Jourhavende ønsker ikke å kommentere om det var flere ubudne gjester i leiligheten da de ankom. Han vil heller ikke utdype fornærmedes opplysninger om å ha blitt knivtruet.

– På grunn av etterforskningen kan ikke politiet gi ytterligere informasjon på det nåværende tidspunkt, legger han til.

VG har vært i kontakt med Grindbakken, som sier at hun ikke orker å kommentere saken nå. Hun gi imidlertid VG tillatelse til å gjengi det hun har skrevet på sin Facebook.

Publisert: 21.06.19 kl. 09:55