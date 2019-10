POPULÆR: Kylie Jenner, her på Grammy Awards tidligere i år. Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

Kylie Jenner fikk uønsket beundrer på døra

Kylie Jenner (22) fikk uønsket besøk tirsdag. En ukjent mann skal ha hamret løs på døren og krevd å få treffe realitystjernen.

TV-kjendisen har søkt om – og fått innvilget – besøksforbud for mannen som møtte opp hjemme hos henne.

Ifølge rettsdokumenter som nettstedet TMZ har fått innsyn i, skal inntrengeren ha kommet seg inn på eiendommen. Der skal han ha blitt stående å banke aggressivt på døren, før han ble tatt hånd om av en sikkerhetsvakt.

Den uanmeldte gjesten skal ha sagt at han var der for å møte Kylie, og at han krevde å få snakke med henne.

Arrestert

Mannen ble senere pågrepet av politiet og varetektsfengslet. Kilder hos politiet opplyser til TMZ at mannen skal ha vært ruspåvirket og hatt med sen en glasspipe. Han vil angivelig bli siktet for å ha tatt seg ulovlig inn på en annens eiendom.

Om ettbarnsmoren Kylie selv var hjemme, er uvisst. Hun har så langt ikke kommentert saken. Det siste døgnet har hun kun postet Halloween-bilder til sine nærmere 150 millioner følgere på Instagram.

23-åringen, best kjent fra «Keeping Up With The Kardashian», ble nylig singel etter at forholdet til barnefaren, rapperen Travis Scott (28), tok slutt.

