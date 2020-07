POPULÆR: Talkshow-vert og komiker Ellen DeGeneres. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

Amerikanske medier: Starter intern gransking av «The Ellen DeGeneres Show»

Etter rapporter om rasisme, trusler og et usunt arbeidsmiljø blant dem som jobber med «The Ellen DeGeneres Show» skal Warner Brothers nå ha satt i gang en intern gransking.

Det melder blant annet Variety, Deadline og Hollywood Reporter.

Ifølge Variety skal produsentselskapet Telepictures og distributør Warner Bros. Television i forrige uke ha informert de ansatte om at Warner Brothers selv og et uavhengig selskap skal snakke med dem om deres oppfatning av miljøet på arbeidsplassen.

Deadline skriver at granskingen også vil inkludere tidligere ansatte.

Rasisme og trusler

Flere av de ansatte skal ha vært svært misfornøyde med behandlingen de har fått etter coronautbruddet, skrev Variety i april. Og for halvannen uke siden publiserte BuzzFeed en artikkel med påstander om blant annet rasisme og trusler.

– Det «vær snill»-tullet skjer bare når kamera er på. Det er bare for show, sier en tidligere ansatt til Buzzfeed. I artikkelen skal Buzzfeed ha snakket med én nåværende og ti tidligere ansatte ved talkshowet, som alle ønsket å være anonyme.

Anklagene skal i hovedsak handle om produsentene og andre med lederroller i talkshowet, og ikke DeGeneres selv.

– Men om hun vil ha sitt eget talkshow, med sitt navn i tittelen, må hun være mer involvert og se hva som foregår, sier en av de tidligere ansatte.

To tidligere ansatte hevder de fikk sparken etter henholdsvis én måned sykemelding og sykemelding etter en trafikkulykke samt fravær i forbindelse med en begravelse. En tredje person hevder å ha sluttet i talkshowet etter blant annet flere rasistiske kommentarer.

– Knust

I et tilsvar sier tre av lederne for programmet, Ed Glavin, Mary Connelly og Andy Lassner, følgende til Buzzfeed:

– Over nesten to tiår, 3000 episoder og med over 1000 ansatte har vi jobbet for å lage et åpent, trygt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi er virkelig knust og lei oss for å høre at i det hele tatt én person i vår produksjonsfamilie har negative opplevelser. Det er ikke hvem vi er, eller hvem vi jobber for å være. Det er ikke det oppdraget Ellen har gitt oss.

Videre sier de at de tar det fulle ansvaret, og ser alvorlig på anklagene.

Publisert: 28.07.20 kl. 01:13 Oppdatert: 28.07.20 kl. 06:10

