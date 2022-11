PREMIERE: Elizabeth «Diana» Debicki og Dominic «Charles» West på «The Crown»-premiere i London tirsdag.

Dominic West gir beskjed til alle som refser «The Crown»

Dominic West (53) spiller prins Charles i sesong fem i Netflix-snakkisen, som har verdenspremiere onsdag.

Den britiske kongehusserien har høstet massiv ros og en rekke priser siden sesong én gikk på lufta i 2016. Men den har også skapt oppstandelse, særlig etter fjorårets sesong, der historien til prinsesse Diana og prins Charles ble tema.

Mange mener serien har tatt seg for store kunstneriske friheter, og at den avviker veldig fra virkeligheten, og gir et feilaktig bilde av både personer og historiske hendelser.

Foreslår dokumentarer

Dominic West, som spiller prins Charles i den nye sesongen og neste års avslutningssesong, har lite forståelse for kritikken.

– Dette er et drama, på en måte fantasifulle spekulasjoner, uttalte 53-åringen til Sky News på tirsdagens førpremiere i London.

West opplyser at han selv har sett hver eneste dokumentar som noensinne er laget om Charles, som nylig ble konge.

– Det finnes haugevis av dokumentarer som folk kan studere dersom de ikke er interessert i å se hva en fantastisk dramatiker har brukt fantasien sin for å skape, sier skuespilleren.

ROLLER: Dominic West og Elizabeth Debicki som prins Charles og prinsesse Diana i sesong fem.

West sier for øvrig at han tror diskusjonen er blitt ekstra betent i kjølvannet av dronningens bortgang. Dronning Elizabeth døde 8. september–96 år gammel.

– Men dette er en serie som hele tiden har skapt kontroverser jo nærmere vi er kommet vår egen tidsalder, sier West.

– Alle har veldig sterke meninger, og vi har alle våre minner og oppfatninger av hva som har skjedd. Jeg tror at folk som velger å se serien, egentlig er åpne for å få disse oppfatningene enten utfordret eller bekreftet i den grad det er mulig, legger han til.

Les også –En av mitt livs verste dager som skuespiller Dominic West (53) slet med selvtilliten etter å ha sikret seg rollen som prins Charles i sesong fem av «The Crown».

VG skrev i forrige måned om at filmstjernen Judi Dench (87) hadde kastet seg inn i debatten rundt «The Crown»–med kraftig kritikk mot Netflix.

«Mens mange vil gi «The Crown» anerkjennelse for en briljant, men fiktiv presentasjon av faktiske hendelser, frykter jeg at et stort antall seere, særlig i utlandet, vil oppfatte dette som helt og holdent autentisk», skrev Dench i en uttalelse.

Netflix snudde

Storbritannias tidligere kulturminister Oliver Dowden er blant dem som har anmodet Netflix om å merke med en advarsel at serien er fiktiv

Strømmekanalen har nemlig nektet å merke hver episode med en advarsel om at serien er et fiktivt drama, og ikke en presentasjon av faktiske hendelser.

I slutten av oktober, rett etter Dench’ utspill, bråsnudde imidlertid Netflix å utstyrte traileren for sesong fem med en presisering om at «serien er fiktiv, men basert på dronningens liv».

Sesong fem er også nå merket i seriebeskrivelsen med følgende:

«En fiktiv serie inspirert av virkelige hendelser som forteller om dronning Elizabeths liv og de politiske og personlige hendelsene som formet regjeringstiden hennes.»

Serieskaper Peter Morgan uttalte tidligere i høst Entertainment Weekly at «alle er klar over at kong Charles vil ha smertefulle minner fra 90-tallet».

– Men det betyr ikke at historien, i etterklokskapens lys, vil behandle ham eller monarkiet dårlig. Serien gjør i hvert fall ikke det, lød det fra Morgan.

Den fra før svært populære serien har fått et stort oppsving etter dronningens død. I sesong fem er det «Harry Potter»-skuespiller Imelda Staunton (66) som spiller dronning Elizabeth.

Elizabeth Debicki (32) i rollen som prinsesse Diana.

Opprinnelig ble det opplyst om at serien ville sette punktum etter sesong fem, men produsentene og Netflix har altså valgt å gå for en enda en omgang. Sesong seks kommer på denne tiden til neste år.

Da sesong fire rullet over strømmeskjermene i fjor, kom det frem nye opplysninger om prinsesse Diana: