KONFLIKTFYLT START: Årets deltagere i Farmen kjendis er fra venstre Elin Tvedt, Aslak Maurstad, Marit Andreassen, Christopher Mørch Husby, Aleksander Sæterstøl, Sofie Karlstad, Ingrid Vik Lysne, Espen PA Lervaag, Malin Nesvoll, Ørnulf Høyer, Trond Moi og Lina Adampour.

Trekker seg fra «Farmen kjendis» etter krangel: − Det er direkte løgn!

Stemningen blir så opphetet mellom to av deltagerne allerede i episode to av «Farmen kjendis» at en av dem velger å reise hjem.

Spoiler-advarsel! Ikke les videre hvis du ikke vil vite hva som skjer i onsdagens episode av «Farmen kjendis».

Allerede i første episode tirsdag kveld oppsto det uenigheter på storbondeloftet hos storbonde Ørnulf Høyer (65) og hjelperne Lina Adampour (37) og Christopher Mørch Husby (33).

Nok en gang er det denne trioen som står i fokus i kveldens høydramatiske episode, der ord står mot ord – og ikke et hvilket som helst ord.

Det er storbonde Ørnulf Høyer og Lina Adampour som starter krangelen der de to er uenige om hvorvidt de har en avtale om guttekamp eller jentekamp når første deltager skal ut søndag.

Diskusjonen låser seg fullstendig da Adampour hevder at Høyer har brukt «et ord jeg mislikte», som hun formulerer seg.

Egentlig vil hun ikke si ordet, men når storbonden insisterer på å høre det fordi han ikke kan skjønne hva han har sagt feil, kommer det:

– Som en pakkis jobbet du, sa du. Så lo du, så lo Christopher, sier Lina Adampour.

Det får en tydelig perpleks Høyer til å reagere kraftig.

– Nå må du søren meg gi deg, repliserer storbonden og legger til;

– Det er direkte løgn!

Ettersom Christopher Mørch Husby også var til stede da ordet «pakkis» skal ha blitt sagt, går de to deretter for å konfrontere ham.

Mørch Husby blir åpenbart forbauset og nekter for at han har hørt Høyer bruke «pakkis»-ordet.

– Nei, det har jeg ikke hørt, sier Christopher Mørch Husby.

Den åpenlyse krangelen har en liten forhistorie fra middagsbordet, der storbonde Ørnulf Høyer forsøker å lette på stemningen med «i dag skal vi ha litt norsk for nye nordmenn».

Vitsene til Høyer – som han selv innrømmer kan være dårlige – faller ikke i smak hos blant andre Lina Adampour, som også har persisk blod i årene.

– Jeg synes den var dårlig, jeg, sier hun på et tidspunkt.

Også influencer Malin Nesvoll (32) reagerer på Høyers vitser.

– Jeg tenkte at; stopp den mannen! sier Nesvoll, som sier hun selv er konfliktsky og minner seerne om at sånt gikk kanskje an i 1923 – årstallet som Farmen-oppholdet er basert på – men ikke i 2023.

Ørnulf Høyer har gitt følgende uttalelse til VG om kveldens Farmen-episode, en uttalelse han ønsker gjengitt i sin helhet:

«For å forstå hva som skjedde, så må man se hele incidenten fra begynnelse til slutt; jeg tror alle dermed forstår hvorfor jeg reagerte. Det å bli beskyldt på TV at jeg har sagt noe jeg umulig kan ha sagt er ille: Alle som kjenner meg vet at dette strider mot noen av mine viktigste verdigrunnlag. Synes for øvrig det var synd at det viste seg å være umulig å løse saken gjennom dialog».

VG var tirsdag ettermiddag og kveld i kontakt med Lina Adampour for en utfyllende kommentar til det som skjedde. Henvendelsene var ved midnatt ennå ikke besvart.

TV 2 bekrefter overfor VG at det ikke finnes opptak av seansen der «pakkis»-ordet angivelig skal ha blitt sagt. Kanalen bestemte seg likevel for å vise opptrinnet som oppsto etterpå.

– Dette er opptakten til situasjonen som ender med at Lina Adampour velger å trekke seg fra «Farmen kjendis», og er viktig å ha med for å fortelle hele historien. Men det er klart at en slik beskyldning ikke skal få stå ubesvart, og vi mener også at det kommer tydelig fram hva Ørnulf Høyer mener om påstandene som blir fremlagt om hva han skal ha sagt, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV2.

– Hvor går grensen for hva TV2 vil vise av beskyldninger, uttrykk med negativt meningsinnhold og lignende som ikke kan verifiseres 100 prosent?

– Det vil helt klart være situasjonsavhengig. I dette konkrete tilfellet var det en viktig del av historien i programmet, og hvor begge parters synspunkter kommer tydelig fram, mener hun.

Programredaktøren presiserer dessuten at Lina Adampour «ikke beskylder ham for å direkte ha kalt henne «pakkis», men at det handler om at han blir beskyldt for å ha brukt formuleringen «som en «pakkis»» i en omtale av henne».