TORPEDO: Jan Erik «Jannik» Iversen dukker opp både i «Exit»s trailer og tidlig i første episode.

Torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen spiller seg selv i «Exit»

Jan Erik «Jannik» Iversen (65) er blant Norges mest kjente torpedoer. I den nye sesongen av «Exit» dukker han opp som seg selv blant tvilsomme finansfolk.

I 2019 ble Iversen dømt til 20 måneders fengsel for grov utpressing av milliardæren Kjell Inge Røkke. Beløpet skal ha vært et sted mellom 6 og 20 millioner kroner.

Han har hele tiden nektet straffeskyld, og i desember i fjor begjærte Jan Erik Iversen - med kallenavnet «Jannik» - denne saken for gjenåpnet. Iversen opplyser selv til VG at denne begjæringen fremdeles ligger til vurdering, men at de nok «kommer til å begynne og mase om gjenåpning om et par måneder».

Det er nettopp Røkke-rettssaken som fikk «Exit»-forfatter og regissør, Øystein Karlsen, til å kontakte Iversen.

PÅ FØRPREMIERE: Jan Erik «Jannik» Iversen, med kona Ellen Iversen på rød løper onsdag kveld.

– Mens vi holdt på med arbeidet til sesong to, gikk rettssaken fortsatt for fullt, og jeg tenkte at han er noen en kan snakke med om vi lager en ny sesong, forteller Karlsen til VG.

I utgangspunktet ønsket han kun å gjøre research foran en mulig tredje-sesong.

– Egentlig hadde jeg tenkt å bare prate med ham om mekanismer og hvordan ting fungerer. Det er ingen hemmelighet at «Exit» blander fiksjon og virkelighet. Da jeg begynte å skrive, tenkte jeg; jeg kan jo bare spørre ham om han vil være med, sier Øystein Karlsen.

På spørsmål om han har noen betenkeligheter med å bruke en tidligere straffedømt i produksjonen, svarer Karlsen:

– Nei, han har sonet dommen sin, og gjort jobben han har fått. Han har oppført seg eksemplarisk.

DEBUT: Den beryktede pengeinnkreveren Jan Erik «Jannik» Iversen har fått en liten bi-rolle i den tredje sesongen av «Exit» - som seg selv.

Som sagt, så gjort. Og Jannik takket ja. Pengeinnkreveren dukker opp allerede tidlig i første episode av den tredje sesongen av «Exit», samtidig som han kan spottes i traileren som er sendt ut på forhånd.

Tredje sesong av «Exit» har premiere på NRK torsdag 2. mars.

Janniks første reaksjon da han ble spurt om å spille seg selv i en liten rolle, var «wow».

– Men jeg syntes det var spennende og hyggelig å bli spurt. Så jeg tenkte hvorfor ikke si ja til noe som ikke gjør meg noe, forteller Iversen.

– Dette hadde du ikke vært med på før?

– Ikke på film, nei, men i virkeligheten...

Jan Erik «Jannik» Iversen har flere dommer bak seg etter å ha jobbet som pengeinnkrever og pokerspiller i hele sitt voksne liv:

Den første store saken i offentligheten kom da han i 1991 ble domfelt etter - sammen med kollega Espen Lee - ble innleid av en travkusk for å drive inn penger etter et hestesalg.

I 2006 fikk han syv måneders ubetinget fengsel for å ha skutt finansakrobaten Christer Tromsdal i benet - et skudd som Iversen hele tiden har sag at gikk av ved et uhell.

PÅ RØD LØPER: Øystein Karlsen på førpremieren.

Iversen vet ikke helt om det blir mer filmjobbing på ham etter «Exit»-debuten, det tar han som det måtte komme, men han ble både fascinert og imponert over å delta på et filmsett.

– Der fikk jeg virkelig se hvor mye arbeid som ligger bak en film eller tv-serie. De som sier at skuespillere ikke jobber, de vet ikke hva de snakker om! Jeg bare bukker og takker for at jeg fikk oppleve dette, sier Jan Erik «Jannik» Iversen.