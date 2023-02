FINALIST: Loreen, her når hun får vite at hun er videre til finalen om to uker.

Loreen etter scenedramaet: − Jeg forstår dem

Loreen (39) bærer ikke nag til mannen som tok seg opp på scenen og skapte fullt drama under hennes opptreden i Melodifestivalen lørdag.

Eurovision-ikonet måtte fremføre låten sin på nytt etter at første forsøk endte i oppstandelse.

Klimaaktivisten som stormet scenen, skapte overskrifter også utenfor Sveriges grenser. Men Loreen viser forståelse.

– Jeg kan ikke si: «Hvorfor ødela dere mitt nummer»? Det er ikke sånn jeg er laget. Så lenge det gikk bra til slutt, er jeg fornøyd, sier popartisten til Aftonbladet.

Fire aktivister fra klimagruppen «Återställ våtmarker» ble pågrepet av politiet og fjernet fra arenaen kort etter hendelsen.

– Jeg forstår dem, sier Loreen, og legger til at hun synes det er viktig at «mennesker står for noe, og tør å si hva de mener».

– Akkurat den biten skjønner jeg, sier 39-åringen, som selv er kjent for å være opptatt av naturen.

Valgte nettopp hennes nummer

Blant aktivistene var David Alcer (27) doktorgradsstudent ved Universitetet i Lund. Der forsker han på solceller. Alcer var den eneste av de fire som lyktes i å ta seg helt opp på scenen, selv om alle fire prøvde.

– Jeg kan forstå at enkelte seerne ble opprørt over at Loreens nummer ikke gikk som planlagt, sier han til Aftonbladet.

Han forklarer hvorfor de valgte nettopp Loreens opptreden.

– Hun er jo et veldig modig og inspirerende menneske, sier han.

– Vi er på vei inn i et klimahelvete, og vi må gjøre alt vi kan for å avverge den verste katastrofen, legger 27-åringen til.

Politiet Malmö opplyser til svenske aviser at de etterforsker saken, for å finne ut om aksjonistene har gjort seg skyld i lovbrudd.

SPRUT: Loreen feirer finaleplassen.

Etter å ha fremført låten «Tattoo» på nytt, sikret Loreen seg finaleplass.

– Å, herregud, sa en gråtende Loreen da resultatet var klart.

Loreen, eller Lorine Zineb Noka Talhaoui som hun egentlig heter, skal konkurrere mot blant andre norske Marcus & Martinus i Melodifestivalen 11. mars.

Den norske tvillingduoen sang seg nemlig videre i svenskenes MGP for to uker siden.

POPDRONNINGER: Carola Häggkvist (t.v.) sto for pauseunderholdningen i lørdagens delfinale. Her med Loreen.

11 år har gått siden Loreen sikret Sverige seieren i Eurovision Song Contest i Baku i Aserbajdsjan.

I 2017 hun prøve seg på nytt, men den gangen ble hun slått ut i andresjansen.

Delfinalen var den fjerde i rekken, før svenskene arrangerer semifinale 4. mars.

Sverige i tet

Ukraina har vært Eurovision-favoritt frem til nå. I helgen snek imidlertid Sverige seg forbi på Oddschecker. Ukraina ligger nå på annenplass, etterfulgt av Finland på tredje og Norge på fjerde.

At Sverige ligger høyt på bettingen selv før det endelige bidraget er valgt, henger sammen med at Sverige er det landet som har vunnet nest flest ganger (seks) i Eurovision Song Contest – etter Irland (syv).

Tilbakeblikk på da Loreen opptrådte med VG-lista-showet på Rådhusplassen for nøyaktig ti år siden: