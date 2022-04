KIM K: Kim forteller blant annet at Kanye kunne tenke seg å bli stylisten hennes på heltid i «The Kardashians».

TV-anmeldelse «The Kardashians»: Sexvideo, nye kjærester og grining

Høres det ut som noe du har sett før? Det er fordi du har det. «The Kardashians» er «same shit, new wrapping». Akkurat det seerne vil ha.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

«The Kardashians»

Amerikansk realityserie på angivelig 20 episoder

Premiere på Disney+ 14. april

Med: Kardashian-familien

For oss seere har det bare vært ti måneder siden vi så slutten på «Keeping Up With the Kardashians» etter 20 sesonger. Det tok lenger tid å vente på en leveranse med munnbind i pandemien.

Men for Kardashian-familiemedlemmene fremstår det som om de har levd i en grotte i flere år, fra måten de prater om tiden uten å bli fulgt av reality-kameraer.

LOVE: Kourtney Kardashian og Travis Barker.

Kim har hatt tid til å virkelig fokusere på seg selv, og finne ut at hun blir «kåt av et ryddig lekerom» (og søke om skilsmisse), mens Kris snakker om hvor utrolig mange jern hun har hatt i ilden «siden sist vi så henne».

Det er som om de glemmer at vi ser dem i tabloidene og sosiale medier daglig - selv om de også snakker om presset de opplever gjennom den selvsamme oppmerksomheten.

Mer luksus

Når familien har byttet fra E! til Hulu, åpner «The Kardashians» med et tilsynelatende sømløst droneklipp fra det ene familiemedlemmets hus til det andre.

Vi kjører berg-og-dal-bane gjennom luksusliv og ekstravagante kontorlokaler - Kim og Kylie slipper oss kun inn på kontoret.

MOMAGER: Kris Jenner og Corey Gamble er med videre.

Og det er også det som skiller den nye serien mest fra «Keeping Up With the Kardashians»: En fasadeoppussing. Finere fonter, kløktigere klipping og penere lys.

Serien er fremdeles en miks av observasjoner og snakkende hoder med reaksjoner, men kryssklippingen har et snev mer humor.

Stille før stormen

Handlingen starter i oktober 2021. Kylie er rundt 6 måneder gravid, Kim forbereder seg på å være vert på «Saturday Night Live» (vi husker hvem hun møtte der) og Khloé prøver fortsatt å ha et godt forhold til Tristan Thompson (som noen måneder senere innrømmet at han ventet barn nummer tre).

I KLESSKAPET: I reaksjonsvideoene ser Kris ut til å ha et eget dust filter. Hun er merkbart mer uskarp enn de yngre medlemmene.

Det er større fokus på luksusbiler, ekstravaganse og storslagenhet. Med unntak av Kylies relativt beskjedne hønsegård i hagen. Familiemedlemmene bygger nye hus - og Kourtney bygger nytt liv med ny mann - Blink-182-trommis Travis Barker.

Ny mann

Kourtney-Travis-forholdet er også det mest spennende som skjer i serien første episoder. Familiens mest sarkastiske søster er klissete forelsket, og det skaper friksjon i forholdet til eksen Scott Disick.

NYTT PAR: Familien sliter med hvordan de skal forholde seg til Scott når som Kourt har fått nye kjæreste.

Men foruten dette nye spennende Kourtney-kapittelet, er «The Kardashians» en serie om svært mange mennesker som har nådd toppen og møter lite annen motstand enn påstander om ny (vri på samme) sexvideo og stygge kommentarer på sosiale medier.

De har muligens fått seg bedre lyssetting, klippere og fotografer, men Kardashian-familien gir deg fremdeles akkurat det samme som de gjorde før: Bare den vellakkerte lillefingeren.

De snakker selv om den store forskjellen fra forrige serie. Men for seerne er det mye av det samme.

Og godt er det.

Anmeldelsen er basert på to episoder.