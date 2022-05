NOEN PÅ LOFTET?: Colin Firth og Toni Collette i «The Staircase».

TV-anmeldelse «The Staircase»: Velspilt og veldreid

Fiksjon imiterer virkelighetskrim imiterer livet.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«The Staircase»

Amerikansk krimdrama i åtte episoder

Premiere på HBO Max fredag 6. mai

Serieskaper: Antonio Campos

Manus: Antonio Campos, Aja Gabel, Craig Shilowich, Emily Kaczmarek, Maggie Cohn

Regi: Antonio Campos, Leigh Janiak

Med: Colin Firth, Toni Collette, Michael Stuhlbarg, Sophie Turner, Dane DeHaan, Rosemarie DeWitt, Juliette Binoche, Odessa Young m.fl.

Virkelighetskrim-entusiaster vil allerede ha kjennskap til saken det handler om i «The Staircase», ikke minst fra den franske dokumentarserien med samme navn fra 2004 (du finner den her):

Om Michael Peterson, amerikansk krigsveteran, romanforfatter og politiker in spe, som i 2001 ble siktet for å ha drept sin kone, Kathleen Peterson, og to år senere ble idømt livstid.

Nå er dokumentaren, som var basert på virkeligheten, blitt til en fiksjons-serie som er basert på dokumentaren. Om dette markerer et nytt toppunkt, en ny omdreining eller begynnelsen på slutten i true crime-sjangerens gullalder, får vi overlate til ekspertene å uttale seg om. Sikkert er det at «The Staircase» – den dramatiserte serien – har et par triks i ermet som gjør den mer interessant enn den ser ut på papiret.

Det første og største trikset er det eldste i boken: Filmstjerner. Folk som ikke bare er flinke, men dessuten besitter dette vanskelig definerbare noe som medfører at de er mer interessante å se på enn skuespillere som «kun» er dyktige i det de gjør.

DET PERFEKTE PARET: Colin Firth og Toni Collette i «The Staircase».

«The Staircase» har Toni Collette som Katherine Peterson, kvinnen som dør i bunnen av tittelens trappeoppgang. Australske Collette er en eminent severdig skuespiller, med en forunderlig evne til å være veldig tydelig uten å bli overtydelig. «The Staircase» skifter mellom ulike tidsplan, og er stadig på besøk i årene da Katherine fremdeles var i live. Så vi får se ganske mye av henne.

Rundt halvveis ut i serien dukker den franske nasjonalskatten Juliette Binoche opp. Anmeldere er blitt bedt om å ikke avsløre hvilken rolle hun spiller i serien, og i et anfall av storsinn skal denne anmelder etterkomme ønsket. Jeg nøyer meg med å fastslå at – hei, det er Juliette Binoche.

Også Rosemarie DeWitt, som Katherines søster Candace, og Parker Posey, som en noe komisk representant for påtalemyndigheten, bringer stjerneglans. Men det er ingen tvil om at det er briten Colin Firth som bærer mesteparten av «The Staircase» på sine skuldre. I en rolle som er atypisk for ham, og som det dufter Emmy-statuett av.

PATRIARKEN OG HANS FLOKK: Colin Firth hever glasset i «The Staircase».

Michael Peterson fremstår som en mann det er vanskelig å få grep på. En varm familiefar med huset fullt av adopterte barn, som lyver om utmerkelser han skal ha fått under Vietnamkrigen. En kjærlig ektemann som også er «praktiserende» bifil. En fyr som hele tiden bedyrer sin uskyld, men hvis troverdighet blir tynnslitt da det dukker opp enda et lik i bunnen av en trapp.

Nærmere bestemt en kvinnelig bekjent som ekteparet Peterson pleiet omgang med 20 år tidligere. Michael var den siste som så henne i live. Henne også.

Michael, som har skrevet kritiske kronikker om politimyndighetene i North Carolina, der serien utspiller seg, mener seg utsatt for en hevnaksjon og et justismord. Han har også mange hemmeligheter som han nødig vil dele. Han får plutselige raseriutbrudd, og virker å nyte oppmerksomheten som TV-teamet gir ham.

POLITIETS SØKELYS: Colin Firth i «The Staircase».

Her er vi fremme ved det andre gode trikset i «The Staircase». Nemlig at serien synes å legge virkelighetskrim-sjangeren under lupen. VG har kun sett de første fem av i alt åtte episoder. Men det virker åpenbart at «The Staircase» gjerne vil mene noe om hvordan true crime-medieprodukter virker på rettsprosessene de dekker, både i rettssalene og i opinionen:

Er de journalistikk? Er de underholdning? Er de aktivisme? Kaster de lys eller skygge over sannheten? Virkelighetskrim må sies å ha vært den store driveren bak vår tids mest toneangivende nye medieplattformer: podkasten og strømmeserien. Så dette er interessante spørsmål.

Det gjenstår det å se hvor dypt «The Staircase», fiksjonen, vil bore i materien. Men etter litt over halvgått løp kan det i alle fall slås fast at serien er over gjennomsnittet veldreid og velspilt. Det er jo ikke dårlig bare det.

Anmelderen har sett fem av åtte episoder