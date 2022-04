Finn-Ove Hågensen om skandaleintervjuet: − Dårlig gjort

«Bryllupspraten» Finn-Ove Hågensen tok med Anders Hornslien for 26 år siden, får nytt liv på TV. Nå forklarer Hågensen hvorfor det ble som det ble.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I den nye dokumentarserien «UT» på Discovery/TVNorge hentes den omstridte «God Morgen Norge»-seansen frem igjen.

Anders Hornslien (51), tidligere Ap-politiker, var i 1996 verdens første parlamentariker til å inngå homofilt partnerskap. Dagen før han ga sitt ja til partifelle Vidar Ovesen (56), ble Hornslien invitert til «bryllupsprat» på TV 2.

– Jeg ser jo nå at det var en skandale, sier Finn-Ove Hågensen (68) til VG.

– Men hva skal jeg gjøre? Jeg kan ikke grave meg ned. Gjort er gjort. Jeg må stå for det, sier TV 2-veteranen.

«Sex-hets mot Ap-kjendis», slo VG opp over hele førstesiden dagen derpå. Også Dagbladet viet førstesiden til «skandaleintervjuet».

BRUDEPAR: Denne og andre førstesider våknet Anders Hornslien (t.h.) og Vidar Ovesen til 14. september 1996. Her er de to avbildet etter vielsen.

Hågensen dundret den gangen på med «Hvor mange homofile kolleger har du på Stortinget?». Hornslien kommer selv knapt til orde mens han grilles, og han er tydelig ukomfortabel.

– Kjenner du noen? spør Hågensen flere ganger, før han går over til å diskutere den seksuelle «rollefordelingen» og at «sex uten kjærlighet på en måte ligger til mannen».

Hågensen spør også om Hornslien har vært til sengs med jenter og sier til Hornslien at «det handler jo om sex fordi du tenner på menn i stedet for kvinner».

OMSTRIDT: Finn-Ove Hågensen (t.h.) griller Anders Hornslien på «God Morgen Norge» på TV 2 i 1996. Innslaget vises i «UT».

I «UT», der Hornslien er med i redaksjonen, snakker over 50 norske nordmenn ut i anledning 50-årsjubileet for at «homoloven» ble opphevet. Det gamle TV-intervjuet vises i episode to, og Hornslien sier der at han følte at Hågensen tok noe fint og gjorde det «skittent og lugubert».

Til VG forsikrer Hornslien at han for lengst har lagt saken bak seg.

– Men den gir et riktig tidsbilde på hva man risikerte ved å være en offentlig, homofil person den gangen. Det var jo et grovt intervju. Man tror jo nesten ikke det man ser og hører. Dette er spørsmål en «Ex on the Beach»-deltager burde slippe å få uforberedt.

Hågensen tvilte aldri på om han skulle bidra i serien og svare for seg 26 år senere.

– Jeg jobber som journalist og er selv avhengig av at folk stiller opp.

Info Fakta om «UT»: Dokumentarserie over fire deler.

Anledning: 50 år siden straffelovens paragraf 213 ble opphevet, og det ikke lenger var forbudt å leve som homofil i Norge.

Journalist og programleder Sarah Natasha Melbye har skrevet manus og er redaktør.

Over 50 norske kjendiser deltar, deriblant Gro og Anja Hammerseng-Edin, Carl Martin Eggesbø, Tora Dahle Aagård, Brita Møystad Engseth, Karsten «Big Daddy» Marcussen, Sval Rosenløv Eeg, Jan Thomas, Noman Mubashir, Silje Nordnes, Arve Juritzen, Amal Aden, Niklas Baarli, Tuva Syvertsen, Anne Holt og Adam Schjølberg.

Produsert av Teddy TV og Nordic Screens.

Premiere 27. april på Discovery+/TVNorge. Vis mer

Det som ikke kommer frem i «UT», men som Hågensen forklarer til VG, var at intervjuet fra hans side var et nøye planlagt stunt.

– Vi trengte oppmerksomhet rundt «God Morgen Norge», som ikke mange så på. Jeg hadde sagt fra til produsenten at hvis Hornslien reiser seg og går, er det viktig at vi følger ham ut med kamera. Jeg regnet med at han kanskje skulle gå.

– Håpet du at han skulle gå?

– Jeg hadde ikke blitt overrasket om han gikk. Og vi trengte litt blest. Det fikk vi, for det ble et voldsomt oppstyr, sier Hågensen.

– Men det var dårlig gjort å bruke Hornslien for å skape oppmerksomhet. Jeg forstår at han ble forulempet. Jeg ga meg ikke, og det burde jeg gjort da jeg så hvor utilpass han ble.

SELVKRITISK: Finn-Ove Hågensen innrømmer i «UT» at intervjuet ikke er hans stolteste øyeblikk.

Hornslien blir overrasket når han via VG hører at det var et planlagt stunt.

– Det gjør meg ganske sjokkert. Da planlegger man å behandle folk dårlig fordi de gifter seg homofilt. Jeg synes det er en ganske stygg ting å gjøre.

– Hvorfor gikk du ikke?

– Jeg prøvde å forholde meg rolig og opptre mest mulig verdig. Og så var jeg jo stolt over at vi skulle gifte oss, svarer Hornslien, som i over 15 år har vært bosatt i Italia med ektemannen.

Hågensen sier at det som skjedde var et resultat av hans egne fordommer.

– Og de fordommene fikk jeg luftet kraftig. Jeg trodde homofili handlet om sex. Det var min tabbe. Og jeg har lært. Jeg tar på min kappe at jeg manglet kunnskap og ikke var opplyst. Men jeg ble tatt for å være homofob, og det var jeg ikke. Jeg har aldri hatt noe imot homofile.

SNAKKER UT: Anders Hornslien i «UT».

Hågensen legger ikke skylden på andre enn seg selv. Intervjuet var hans eget stunt, selv om produsenten var varslet om mulig utfall.

– Hadde dere intern oppvask i TV 2 etterpå?

– Overhodet ikke. Vi fikk den oppmerksomheten vi ville, sier Hågensen og ler.

– Betyr det at du mener det tross alt var verdt det?

– Nei, det kan jeg ikke si. Men vi var en ung kanal den gangen, og det er menneskelig å gjøre tabber.

– Skulle du gjerne hatt det ugjort?

– Hva skal jeg svare på det? Da ville ikke VG hatt noe å skrive om, humrer Hågensen.

– Hva tenker du om at dette nå rippes opp i?

– Ja, hva faen skal man tenke om det? Det er forresten ikke jeg som ripper opp i det, det er dem, sier han leende og sikter til om «UT»-skaperne.

– Men dette er Hornsliens program. Han er produsent. Dette er hans svar på det som skjedde for 25 år siden. Det ligger i bunnen her at han har redigert det, sier Hågensen.

Det benekter Sarah Natasha Melbye (46), redaktør for «UT».

Hun sier til VG at denne saken ikke er med for å sverte noen, men for å si noe om tiden intervjuet ble gjennomført.

– Derfor var vi glad for at Hågensen sa ja til å snakke om hvordan han opplevde det da, og sine refleksjoner rundt det i dag. Hornslien var en del av «UT»-redaksjonen, men var ikke involvert i utvelgelse eller redigering av dette innslaget. Han ble intervjuet på lik linje med Hågensen, og det informerte vi Hågensen om på forhånd, sier Melbye.

Hornslien sier selv at han ikke hadde noe stort ønske om å delta.

– Når Finn-Ove fremstiller det som at jeg absolutt vil dra frem denne saken, så er det litt ufint. Jeg er ikke hevngjerrig, sier 51-åringen.

TV 2 beklager

Hornslien fikk en beklagelse fra Hågensen I 1996, men ingen offisiell beklagelse fra TV 2, som han mener taklet episoden dårlig.

– Dette er ikke bare én persons ansvar, mener han.

Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, skriver i en e-post til VG at hun ikke vet hvilke vurderinger som ble gjort den gangen.

– Dette skjedde for et kvart århundre siden. Det var feil da, og det er feil nå. Hvis TV 2 ikke har beklaget tidligere, er jeg er helt sikker på at jeg har med meg samtlige som jobber i TV 2 nå: Unnskyld!, sier hun.