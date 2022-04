NY KOMPANI-SERIE: Oberst Dag Otto Lauritzen og major Kristian Ødegård er akkurat ferdig med innspillingen av den nye serien «Tropp 1»

Gjorde endringer i ny «Kompani Lauritzen»-serie

TV 2 og produksjonsselskapet Seefood gjorde endringer i innspillingen av den nye «Tropp 1»-serien etter at 200 flyktninger fra Ukraina ble innkvartert i Isfjorden, like ved Setnesmoen leir.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det er Aftenposten som først omtaler denne nyheten.

– Det har vært naturlig for oss å gjøre disse endringene, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl til VG.

Ifølge Aftenposten er 200 flyktninger fra Ukraina innkvartert på et flyktningmottak i Isfjorden, som ligger bare noen kilometer fra Setnesmoen leir i Åndalsnes. Her blir «Tropp 1» i likhet med «Kompani Lauritzen» spilt inn.

Alt som var planlagt av aktivitet i Isfjorden ble flyttet til andre steder for å unngå at innspillingen av programmet skulle bli en ekstra belastning for flyktningene.

– Vi har vært i løpende dialog med kommunen hele veien. Vi er nå ferdig med innspillingen og alt har gått bra, fortsetter Dahl.

I den nye serien skal unge voksne som sliter med overgangen til voksenlivet, og de forpliktelsene og ansvaret det medfører, få muligheten til en ny start og en ny kurs i livet, skrev TV 2 i en pressemelding som ble sendt ut i fjor høst.

– Gjennom et militært regime preget av orden og disiplin må de unge rekruttene gjennom en rekke øvelser – der mestring, kameratskap og samhold står i fokus. Målet er at de skal lære å sette andre foran seg selv, erfare at man står sterkere sammen og få selvtilliten tilbake, skrev TV 2 den gangen.