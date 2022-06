TV-SKAPER: Kyrre Holm Johannessen.

Variety: Kyrre Holm Johannessen har signert med Hollywood-byrå

Kyrre Holm Johannessen (48), medskaper av «Bortført», har inngått avtale med amerikanske CAA.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«The Girl From Oslo», som serien heter på Netflix, markerte seg sterkt da den hadde premiere på strømmekanalen før jul i fjor – ni måneder etter at den ble vist på TV 2.

Den norsk-israelske serien, skapt av norske Kyrre Holm Johannessen og israelske Ronit Weiss-Berkowitz (68) , plasserte seg på selveste julaften som nummer fire på listen over mest sette seriene i verden på Netflix.

Nå har Hollywood fått øynene opp for nordmannen.

– Ren bonus

Variety melder fredag at 48-åringen har skrevet kontrakt med agentbyrået Creative Artists Agency, CAA – som har noen av verdens støste stjerner i sin stall. Blant de norske som er signert, er skuespiller Renate Reinsve (34).

Variety skriver at Alex Goldstone i Anonymous Content fortsatt skal være manager for Holm Johannessen.

– Dette stemmer, sier Holm Johannessen på telefon til VG.

Han forklarer at avtalen ble signert for et halvt år siden, og at samarbeidet til nå i hovedsak har dreid seg om mye møter med produksjonsselskap og strømmetjenester.

– Vi snakker om sånne «general meetings» i Hollywood, som egentlig er intrroduksjonsmøter. For meg er dette noe nytt som jeg har lært meg å mestre.

Enn så lenge har møtene forgått over nettet, men Holm Johannessen håper å ta turen til Los Angeles om ikke så lenge.

– Sønnen min har veldig lyst til å spise på amerikansk fast food-restaurant, så det satser vi på.

– Hva betyr signeringen for deg?

– Alt dette er bare en ren bpnus for meg, svarer Holm Johannessen.

Enn så lenge kan han ikke røpet noe om konkrete prosjekter.

Da VG spurte Holm Johannessen i desember om hva Netflix-oppturen betydde for ham økonomisk, svarte TV-skaperen at Netflix har vært med og finansiert prosjektet fra starten av.

– Da er disse rettighetene det de betaler for. Men det er gøy, og nesten en like fin julepresang som vinskapet jeg fikk av kona.

Holm Johannessen, også kjent som programleder, forfatter og podkastvert, er gift med skuespiller og komiker Lisa Tønne (45).

Blant andre TV-manus på merittlisten, er «En får være som en er», «Folkevalgt» og «Meglerne sesong 2».