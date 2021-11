KATTEELSKER: Kjendishunden Anton fra TV-serien «Fra bølle til bestevenn» har helt spesielle krav under oppholde på Frosta Hundehotell.

Kjendishund krever katt på hotellrommet

«Fra bølle til bestevenn»-stjernen Anton (7) nekter ikke bare å kjøre andre biler enn Mercedes. Han insisterer også på å få katt med seg på rommet når han bor på hundehotell.

Av Silje Kathrine Sviggum

Hele Norges tv-favoritt, newfoundlenderen Anton (7) fra Stjørdal, fortsetter sin sjarmoffensiv. I høst har kjendishunden fra NRK-serien «Fra bølle til bestevenn» ikke bare lansert låten «Sjarmerende og sta», men også sjarmert gårdskatten under et to ukers opphold på Frosta hundehotell.

Mens de andre hundene følger timeplanen som legges for dem, lunter Anton utelukkende etter sin egen rytme.

– Dagsplan trenger han ikke, den legger han selv, forteller hundehotelleier Frøydis Tanem (47) lattermildt til VG i telefonen.

IKKE HELT SOM ANDRE HUNDER: Anton kjører sin egen stil. Kompromissløst.

En ekte kattehvisker

Under et to ukers opphold har Anton lagt seg til en ny vane: Han nekter å gå på hotellrommet uten å få med seg den hvite, kastrerte, gårdskatten Teo (8).

Daglig har Anton perfeksjonert det Frøydis Tanem kaller «å snakke kattespråket». Hjemme bor Anton sammen med sin egen katt og er populær hos nabokatten, ifølge eier Fredrik Holmen.

GJØR SEG LITEN: Her snakker Anton «katt» for å innynde seg med gårdskatten Teo (8).

– Anton er helt spesiell både i ønskene og språket sitt. Han er ikke så modig, så selv om han er venn med alle liker han best små hunder og katter. Han er sosial og hater å være alene, sier Tanem.

– Måten han lokket katten med seg var å gjøre seg mindre, gå sakte og passe på at han hadde katten med seg hele tiden. Han bøyer seg, slikker den på snuten og prøver å gjøre seg liten. Så begynte katten å gå etter. Teo synes Anton var hyggelig.

«BLI MED DA VEL»: Her lykkes Anton med å lokke katten Teo inn på hundehotellet.

– Pleier å katten å like andre hunder?

– Nei, den er vant til hunder siden vi har tre egne selv, men mange av gjestene her prøver jo å jage katten. Teo ignorerer derfor de andre hundene. Men Anton gjorde seg om til en katt. Han har bodd med katter så han brukte kattespråket for å lokke katten til seg.

– Så Anton snakker katt rett og slett?

– Ja, da han kom frem til bygget der hundehotellet er, prøvde jeg å stoppe katten for jeg vil ikke at han skal venne seg på å gå inn til hundene. Men da ville ikke Anton heller gå inn. Han ville ha med seg katten.

TOSPANN: Etter noen timers hvile på Antons hundemadrass, bærer det ut igjen på nye eventyr.

Sjarmerende og sta

Dermed satte Anton seg utenfor og bjeffet. Ifølge Tanem er det noe han aldri gjør annet enn når han «oppdrar» andre hunder som utviser dominerende oppførsel eller når han ikke får viljen sin.

– Han kan bli sittende en time og bjeffe om han ikke får det som han vil. Så da åpnet jeg døren. Han gikk straks inn, smygende som en katt, og Teo fulgte etter helt inn på Antons rom.

Merker Anton-effekten

Etter at Anton ble superkjendis har Frøydis Tanem mottatt stadig flere forespørsler fra hundeeiere med særegne kjæledyr.

– Når folk hører at Anton er her, tenker nok folk at hundene her har det bra siden de vet at han er spesiell, så vi har mange hunder med spesielle ønsker.

VERTINNEN: Eier Frøydis Tanem (47) hos Frosta hundehotell får en god nuss av newfoundlender og storsjarmør Anton.

To av gjestene sultestreiker for eksempel om de må spise alene. De får komme inn og får maten sin samtidig som Tanem og familien spiser middag.

Andre, som Anton, krever også innpass i privatboligen. Hver dag når Tanems tenåringsbarn på 17, 15 og 13 år kommer hjem fra skolen, ønsker Anton å være med dem.

Krever kylling

Om morgenen vil ikke Anton stå opp før i nitiden, noen timer etter de andre gjestene. Regner det ute kan han vente helt til 14–15-tiden når han er hjemme, ifølge eieren.

Klokken 11 kommer dagens første bjeff. Da vil han inn til hundehotelleier Frøydis for en godbit.

SKINKETID: Hver dag klokken 11 krever Anton skinkepålegg. Da setter han seg ved kjøleskapet..... 1 av 3

– Han setter seg foran kjøleskapet og venter til han får skinkepålegg. Klokken 15 vil han bade. Her får hundene bade fra mai til september, men på denne tiden av året lar jeg dem ikke bade for at de ikke skal bli syke.

Treg til lands, kjapp til vanns

Tanum må derfor være påpasselig med at Anton ikke får sjans til å skimte vann i 15-tiden. Noe som byr på utfordringer ettersom eiendommen har sin egen strandlinje.

– Da er det umulig å holde ham tilbake. Når han er her om sommeren, tar han med seg den ene hunden min, Berna, og drar og bader alene. Da bader de i en time før de kommer hjem på egen hånd, forteller hun.

BADENYMFER: Newfoundlander og kjendis Anton (7) og Berner Sennen-venninnen Berna (9) i front under et av sine daglige, timelange bad i juli i år.

Vinterhalvåret spiller Anton fotball.

– Han henter ballen selv og spiller fotball med Berna i én time, nøyaktig like lenge som han bader.

SELVAKTIVERT: – Anton trenger ingen timeplan. Han skaper sin egen, forteller hotelleier Frøydis Tanem ved Frosta hundehotell.

Tur er det verre med. Anton ser ikke helt vitsen, tror Tanum.

– Han går så langt som han selv vil, men når han vil snu er det ikke mulig å få ham til å fortsette. Hvis jeg har med andre hunder, hender det at han vil vise seg frem. Da går han gjerne litt lenger enn han pleier.

FOTBALLGUTT: Når han har badeforbud på grunn av årstiden, spiller Anton fotball i en times tid med Berner sennen-tispen Berna (9).

Klokken 20 sier han selv ifra at han ønsker å gå på rommet. Hundehotelleier Frøydis Tanum er full av lovord om stamgjesten:

– Anton er virkelig en helt spesiell hund. Vi som driver hundehotell blir godt kjent med hundrevis av hunder hvert år, og vi har aldri møtt maken til Anton!

Hjem til kyllingfest

På Antons bursdag 24. november bar det hjem igjen til Stjørdal. Der disket eier Fredrik Holmen (47) opp med nygrillet kylling som bursdagsbarnet delte med katten.

– Han fyller syv år, men det blir bare en halv kylling. Han må passe vekten, forteller Holmen til VG om den 80-kilo tunge pelskompisen.

Etter et samlivsbrudd var det egentlig bare Anton og Fredrik igjen, siden sistnevntes ekssamboer tok med seg de tre kattene sine.

Men Main Coon-hannkatten Fønix (1) ville det annerledes.

– Fønix kom bare tilbake. Tre ganger. Så nå bor han her igjen med Anton og meg. Når vi går tur, blir Fønix med.

Stadig Mercedes-fan

Hva kjøretøypreferanser angår, har «Fra bølle til bestevenn»-trener Maren Teien Rørviks triks stort sett prellet av. Anton insisterer fremdeles på å kjøre Mercedes.

– Jeg byttet Mercedes og han hoppet rett inn i den nye bilen. Jeg har ikke noen forklaring på hvorfor. Den andre bilen min må jeg jobbe skikkelig for å få ham inn i, humrer Holmen.

– Da han var til utlån hos «Newton» på NRK, stoppet han automatisk på Rema 1000. Programlederne fikk ham ikke med seg før han fikk kalkunpålegg. Opptakene var i Trondheim og vi bor jo i Stjørdal, så det er mulig han kjenner igjen logoen.

