GAMMEL INSTITUSJON, NYE TIDER: Ine Jansen og Atle Antonsen i «Kjære landsmenn».

TV-anmeldelse «Kjære landsmenn»: Kongelig varieté

Er det et drama? Er det en komedie? «Kjære landsmenn» kunne godt vært mer av begge deler.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Kjære landsmenn»

Norsk dramakomedie i åtte deler

Premiere på TV 2 lørdag 18. september

Manus: Tina Rygh, Birgitte Rustad Wegener, Pål Huuse, Kjersti Ugelstad

Regi: Hallvar Witzø

Med: Atle Antonsen, Ine Jansen, Chloé-Fleur Kolstad, Jonas Strand Gravli, Petter Winther, Gisken Armand, Ada Otilde Skjong Eide, Mattis Herman Nyquist

Kong Johan (Antonsen) og dronning Isabella (Jansen) er så sosialdemokratiske som et kongepar kan bli, men likefullt ikke like poppis som de pleide å være.

Selv konfekten som bærer Johans navn og portrett blir liggende og støve i butikkhyllene. Undersåttene har begynt å mene at kongehuset er en udemokratisk institusjon, og blir oppildnet i dette synet av den nye statsministeren i Norge (Nyquist).

MØTER FOLKET (OG EN TRESTUBBE): Ine Jansen og Atle Antonsen i «Kjære landsmenn».

Han er en urban elite-friskus som sykler til Stortinget (med hjelm), henter kaffen sin på kaffebar og er sleskt opportunistisk som en ung Tony Blair.

«På hjemmebane», som Se og Hør ville sagt, har kongeparet to ungdommer å slite med. En sønn, Henrik (Strand Gravli), som er blitt shanghaiet av et golddiggende Louis Vuitton-monster fra Sentral-Europa. En datter i puberteten, Ellinor (Kolstad), som kong Johan i et anfall av desperat populisme, i en direktesending på TV, bestemmer at skal begynne å gå på offentlig skole (tsk, tsk).

JA, VI ELSKET: Gisken Armand, Petter Winther, Chloé-Fleur Kolstad, Jonas Strand Gravli og Atle Antonsen (fra venstre) åpner sitt vakre hjem i «Kjære landsmenn».

De øvrige som er mye å se i gangene på slottet (serien er innspilt på Losby gods i Lørenskog, som fungerer finfint i «rollen»), er hoffsjefen, spilt av en usmilende Armand, kommunikasjonssjefen, en trippende nervøs Winther, og den velmenende praktikanten Mia (Skjong Eide). Hoffet, som pleier å lukte ny maling, begynner å lukte svette.

At dette er et godt premiss for en morsom TV-serie, kan de fleste være enige om. Spesielt all den tid «Kjære landsmenn» har to av Norges mest severdige komikere-slash-skuespillere i de bærende rollene.

HAN ER OGSÅ BARNAS KONGE: Atle Antonsen og Jonas Strand Gravli i «Kjære landsmenn».

Man bør imidlertid være klar over én ting, og det er at «Kjære landsmenn» ikke er en komedie i vanlig forstand. Snarere en slags dramedy. Til å begynne oppleves det som litt vemodig. Spesielt, som sagt, med Antonsen og Jansen ved roret.

Serien utnytter bare cirka 25 prosent av det komiske potensialet vi vet at bor i de to. Jansen er i ferd med å bli regjerende norgesmester i å spille den bedre halvdelen til mer eller mindre håpløse menn, og det er å håpe at hun, i kommende sesonger, får mer å bite i.

FJONG MANN PÅ DYPT VANN: Atle Antonsen i «Kjære landsmenn».

Antonsen er på sin side dempet og godslig, velmenende og litt sorgfull som en mann som ikke kjenner noe annet liv enn dette, og naturlig nok er livredd for at det skal rives bort fra ham. Mest av alt oppleves «Kjære landsmenn» som en serie om et ektepar som etter beste evne prøver å oppdra barna sine under ekstraordinære omstendigheter.

FINN PÅ NOE SJÆL ’A, JOHAN!: Kong Johan (Atle Antonsen) på trikken i «Kjære landsmenn».

Som sådan er serien lett og underholdende, litt som en dagtid-såpe i smoking og flosshatt. Det er som om manusforfatterne har vegret seg for å ta de komiske ideene – kongen på trikken, dronningen på karaokebar – særlig langt ut.

At Jansen og Antonsen er blitt lagt bånd på, forhindrer ikke at «Kjære landsmenn» er blitt severdig. Det er den. De åtte episodene á 20 minutter går smertefritt ned, og skjerper apetitten på en fortsettelse. Den kan med fordel våge å slå hardere på både den komiske og den dramatiske stortromma.