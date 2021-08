GJENGEN: Disse artistene blir du mer kjent med når den neste sesongen av «Hver gang vi møtes» rulles ut på TV-skjermen på nyåret i 2022. Bak fra venstre Jarle Bernhoft, Arif, Maj Britt Andersen, Anna of the North og Stig Brenner. Bak fra venstre ser vi Myra, Øystein Greni og Andreas «TIX» Haukeland.

Disse deltar i «Hver gang vi møtes»

KJERRINGØY (VG) Kompisene Arif og Stig Brenner (tidligere Unge Ferrari) håper å rive ned de siste fordommene i hiphop-miljøet mot et program som «Hver gang vi møtes», mens TIX opprinnelig takket nei til å delta.

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Rett på nyåret i 2022 er det klart for nok en sesong av «Hver gang vi møtes» på TV2. Forskjellen i år er at landlige omgivelser på Vestre Kjærnes gård i Våler er flyttet til idyllisk skjærgårdslandskap på Kjerringøy utenfor Bodø.

Kanskje har aldri artistmiksen mellom de etablerte og de unge, fremadstormende vært sterkere enn i denne sesongen.

Disse deltar i årets utgave av «Hver gang vi møtes»:

Jarle Bernhoft

Jarle Bernhoft (45) startet sin karriere i bandene Explicit Lyrics og Span, men har de siste drøyt ti årene etablert seg som soloartist både i Norge og utlandet. Bernhoft ble kåret til Årets Spellemann for 2011 og ble også kåret til årets mannlige artist dette året.

Bernhofts far er fra nettopp Kjerringøy, og slik sett er han på hjemmebane. Somrene i barne- og ungdomstiden hans ble tilbrakt på Kjerringøy.

– Det er sterkt å være tilbake, ettersom det nå må være 15–16 år siden jeg var her. Det er nok en grunn til at jeg sa ja nå, selv om jeg har blitt spurt mange ganger før. Jeg føler meg trygg på meg selv og det jeg holder på med - nå passet det, sier Bernhoft.

Øystein Greni i Bigbang.

BigBang-sjefen Øystein Greni (47) trenger ingen ytterligere presentasjon for alle som har en snev av interesse for norsk rock de siste drøyt tyve årene. En naturlig autoritet på scenen, men i dette selskapet følte han seg fort liten.

– Forventninger? Jeg hadde ingen forventninger kvelden før jeg dro hit - jeg hadde angst! gliser den gamle toppskateren Greni, som etter pressemøtet like gjerne tok rennafart ut fra Kvitbrygga på Kjerringøy og stupte ut i åtte grader varmt nordlandsk saltvann.

– Jo, det røska godt i den gamle kontrollfreaken å si ja til dette... Men jeg er en mann som har godt av å bli revet ut av komfortsonen, og dette er vel maksimum av dette. Jeg har noe jeg vil dele, historier jeg vil fortelle.

– Som?

– Det får du vente å se!

Regina Tucker, aka Myra

Myra (26) heter egentlig Regina Tucker og er den yngste i flokken. Mange husker henne fra NRKs «Stjernekamp» i fjor, og tidligere i år vant bergenseren med bakgrunn fra Sierra Leone den høythengende Edvard-prisen for teksten til «Hjemløs i egen by».

Med sin relativt korte karriere ble hun nær sjokkert over å bli spurt.

– Meg, vil dere ha meg? Med min katalog, det lille som er der? Selvfølgelig vil jeg være med i denne klyngen av artister som jeg respekterer høyt - for en anerkjennelse! Jeg håper å få mulighet til å fortelle bakgrunnen og historien min ordentlig, hvorfor jeg skriver som jeg gjør, sier Myra.

Anna Lotterud, aka Anna of the North

Anna of the North (32) heter egentlig Lotterud til etternavn og kommer fra Gjøvik. Hæ, er hun fra Norge? er en reaksjon hun ofte hører om artistnavnet sitt.

– Ja, det har hendt at nordmenn har skrevet til meg på engelsk på sosiale medier... Det skyldes nok at jeg har et amerikansk plateselskap - som heldigvis satser for fullt på meg, og at det er der borte jeg har hatt mesteparten av karrieren min hittil, sier Lotterud som er streamet mer enn 400 millioner ganger på Spotify og som stakk av med en video-Spellemannpris for «Dream Girl» i 2019.

– Jeg er nok underdog i dette finfine selskapet, men håper jo at navnet mitt kan bli mer kjent her hjemme enn det kanskje er nå.

Arif (Salum)

Rapperen Arif Salum (35) – eller bare Arif – ble kåret til årets Urørt av P3 i 2013 under navnet Phil T. Rich og har siden opparbeidet seg en solid karriere og høyt respektert status blant kritikerne.

– Jeg var i tvil om jeg skulle si ja - er dette meg? Er jeg utro mot mine fans, liksom? Men om de liker musikken min, så vil de respektere dette også. Frontene er ikke så steile som de var, men de går aldri helt bort heller. Men ja, jeg hadde noen samtaler med meg selv. Og det hjalp jo at Stig også sa ja, sier Arif som i 2015 ble belønnet med Spellemannprisen for «HighEnd / Asfalt».

Stig Joar Haugen, aka Stig Brenner

Stig Brenner (31) fra Hamar har egentlig Haugen som etternavn og startet karrieren som Unge Ferrari. Han debuterte i 2015 og har siden den gang sanket hauger av Spellemann- og P3-Gullnominasjoner. Han har også jobbet med rap-kompisen Arif og deler hans syn på å ta knekken på noen fordommer rundt «Hver gang vi møtes».

– Jeg var jo i tvil i starten, hiphop-kulturen er fremdeles litt slik at det kan oppfattes som sellout om du blir med på noe sånt. Vet du hva, de som skal hate på å være med i dette programmet, de får bare sitte der! sier han.

– Dette kan være en gyllen inngang inn i folks hjem, og forhåpentlig også inn i hjertene deres.

Maj Britt Andersen

Maj Britt Andersen (64) er den virkelige veteranen i dette selskapet, også når det gjelder Spellemann-nominasjoner (14) og Spellemannpriser (2). Andersen er en respektfull ambassadør for Alf Prøysen, har gitt ut mange barneplater, hvorav historien om Pulverheksa kanskje har slått aller best an.

Akkurat nå ferdigstiller hun det andre prosjektet med ektemannen Geir Holmsen rundt Lars Saabye Christensens tekster.

– Det er litt skummelt dette her, og jeg må innrømme at det bare var Jarle Bernhoft som jeg kjente godt til fra før. Men for en herlig gjeng. Det skjedde noe med en gang vi satte oss inn i «Hver gang vi møtes»-bussen. Det er vanskelig å forklare, men det virket så riktig med en gang, sier Maj Britt Andersen som også lover å ta frem soulsiden sin fra Chipahua-tiden.

Andreas Haukeland, aka TIX

Andreas «TIX» Haukeland (28) trenger kanskje heller ikke en nærmere presentasjon etter å ha vært høyt og lavt det siste året. TIX startet en lukrativ karriere som skribent av mer eller mindre tvilsomme russelåter, men har det siste året – gjennom hit etter hit, deltagelse i Eurovision og ikke minst som Årets Spellemann – slått gjennom hos alle generasjoner.

Men han sa først nei da han ble spurt.

– Jeg er jo som skapt til å ta livet av meg med for mye arbeid, og akkurat da hadde jeg altfor mye å gjøre. Faktisk begynte jeg likevel å jobbe med disse låtene allerede på flyet hjem fra Amsterdam og Eurovision, innrømmer TIX, som fort legger til at han brukt sommeren til å lade batteriene igjen.

– Samtidig vet jeg at de gjerne ville ha meg med, og for meg ble det sjanse til å fortelle hele historien om Andreas og TIX - og samspillet mellom dem - slik det er akkurat nå. Og det kan jeg gjøre usensurert, der jeg i andre intervjuer ikke får frem alt jeg vil fordi pressen har en annen agenda. «Hver gang vi møtes» er et program som tar musikken på alvor.