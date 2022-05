TV-anmeldelse «Stranger things» sesong 4: Større, skumlere, eklere. Og mer brutalt

Enda mer skremmende åttitallsnostalgi, perfekt skrudd opp til elleve.

Av Tor Martin Bøe

«Stranger Things»

Sesong 4 – del 1

Amerikansk skrekkdrama i syv deler

Med: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Maya Hawke m. fl.

Regi: The Duffer Brothers

Bind 1 er tilgjengelig på Netflix fredag 27. mai.

Bind 2 fredag 1. juli.

Et mørke senker seg fortsatt over Hawkins, Indiana.

I California er solen derimot varm og gyllen. Ingen av delene hjelper Eleven (Millie Bobby Brown), nyinnflyttet med Will, Jonathan og Joyce (Winona Ryder). De overnaturlige kreftene er borte, og livet er langt fra så glamorøst som hun skriver til Mike. Samtidig er Hopper (David Harbour) et sted som er mye kjøligere og farligere.

Alt er selvsagt mye større, voldsommere, skumlere i nest siste sesong av «Stranger Things». Slik er det når man skal «redde» en streamingtjeneste. Det blunkes til både «Nattsvermeren», «American Horror Story» og mer enn et generelt ferniss av Wes Craven.

SKRIK: Elevens (Millie Bobby Brown) tolkning av Ulrikke Brandstorps «Attention» ble ikke helt som forventet

Robert Englund gjøre en uforglemmelig gjesteopptreden, Murray Bauman (Brett Gelman) og Robin Buckley (Maya Hawke) har blitt fast inventar.

Spesielt de to siste er en fornøyelse. Bauman bidro til å sette fart på både sesong 2 og 3 akkurat da de holdt på å stagnere. Robin gir blant annet Nancy (Natalia Dyer) anledning til å vise mindre sutrete sider av seg selv.

SOFA, INDIANA: Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo) og Max (Sadie Sink) synker sammen i sofaen i Hawkins, Indiana.

Alt dette mens nye bøller, nye venner og musikkbruk fra den moderne wienerklassisismen «Rock me Amadeus» via Kate Bush’s «Running Up That Hill» til «vi synger jo bare om mat»-dopklassikeren «Pass the dutchie» sprer seg over kontinentet.

Noen historielinjer trekkes ut i vel så seig hastighet som sistnevnte, primært fordi «Stranger Things» benytter seg av et fenomen «Game of Thrones» ikke alltid var like opptatt av: Realistisk reisetid.

«Stranger Things» har tid. Masse tid.

Snittlengden per episode er langt over i det parodiske på papiret. De som har sett de åtte første minuttene på YouTube i forkant vil skjønne hvorfor ting trenger tid – men også hvorfor de får det.

Kameravalg, bevegelser og utsnitt er en mer utvidet estetisk fornøyelse enn tidligere. I nostalgiske nikk til det største forbildet Spielberg, men også når man skrur til volumet på horrorgrepene til nevnte Craven.

SOFA, CALIFORNIA: Will (Noah Schnapp), Jonathan (Charlie Heaton) og Mike (Finn Wolfhard) hisser seg opp i sofaen i California.

Slik kan man også «se» de drøye 270 millionene som angivelig har vært snittprisen per episode.

«Stranger Things 4» er skumlere, eklere, bedre og større fortalt. Manusforfattere og regissører sjonglerer nye og gamle karakterer og håndterer samtlige som historikatalysatorer i et stadig mer imponerende karakterflettverk.

Et flettverk som ville vært kaotisk under et annet regime. Og som, dessverre, ikke er fullendt før om 1. juli.

Det er ikke et nytt grep fra binge-oppfinneren Netflix, men her virker det å være gjort av både kunstneriske og kommersielle hensyn. Eller kanskje mest det siste. Fremdeles er det mer å tjene på å holde abonnentene i flere uker.

Det blir uansett fem ganske lange uker å vente.

Anmelderen har fått se de syv første episodene