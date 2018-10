SNIPP, SNAPP, SNUTE: Kim Stefan Jenssen dro tirsdag hjem fra «Farmen», etter at TV 2 fant ut at han ikke har vært ærlig om sin fortid. Foto: Alex Iversen, TV 2

Kim Stefan Jenssen løy for TV-produksjonen - forlot «Farmen»

40 år gamle Kim trakk seg fra tirsdagens «Farmen». Men opptrinnet var langt mer dramatisk enn det så ut på TV.

Det har gått bare en drøy uke siden «Farmen» igjen begynte å rulle på norske TV-skjermer. Og allerede nå er det høydramatisk på Gjedtjernet gård i Grue kommune.

Tirsdag ga en av deltagerne, sjamanen Kim Stefan Jenssen (40), de andre deltagerne beskjed om at han reiser hjem, av personlige årsaker.

Dro hjem

– Det er ting hjemme som gjør at jeg er nødt til å forlate «Farmen». Jeg føler det er litt personlig. Av hensyn til familie velger jeg å reise hjem i dag. Jeg har hatt det veldig bra, og har fått meg noen fantastiske nye venner. Det blir trist og tøft å forlate dem, sa Jenssen til kamera i tirsdagens «Farmen», før han sa følgende til de gjenværende deltagerne:

– Jeg har valgt å samle dere alle for å fortelle at jeg har valgt å forlate «Farmen». Jeg drar ut nå med en gang. Det er ting hjemme jeg er nødt til å prioritere, som er mye viktigere enn «Farmen» og mitt eget liv. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått møtt dere alle sammen, for at jeg har fått truffet så mange fantastiske folk. Tusen takk.

Men selv om det kanskje virket sånn på TV, hadde Kim i utgangspunktet ikke noe valg. Etter en samtale med TV 2 og produksjonsselskapet Strix skjønte yrkesfiskeren, som er bosatt i Lofoten, at det eneste rette for programmets, og hans egen del, var å trekke seg fra programmet.

TV 2 understreker at han ikke ble kastet ut, men at han trakk seg av egen, fri vilje.

Tidligere straffedømt

Etter hva VG kjenner til fant kanalen tidlig i innspillingen ut at Jenssen er tidligere straffedømt. Dette ligger mange år tilbake i tid, og slike forhold er noe deltagerne oppfordres til å være ærlige om. Kim Stefan hadde ikke vært ærlig, noe som gjorde saken enda mer komplisert og alvorlig for TV 2.

Det bekrefter også TV 2.

– Vi ble gjort kjent med at Kim Stefan ikke hadde vært helt ærlig med oss i casting-prosessen. Vi tok dette opp med ham, og etter en samtale ble vi enige om at det beste for ham var å trekke seg fra deltagelse i «Farmen». Det er riktig at denne dommen var årsaken til at vi hadde samtalen med ham, sier presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, til VG.

– Lei seg

VG har har i flere dager forsøkt å komme i kontakt med den hjemsendte «Farmen»-deltageren, uten å lykkes. Tirsdag ettermiddag fikk vi endelig tak i ham, men Jenssen ønsker ikke å kommentere saken. Det eneste han vil si er følgende:

– Grunnen til at jeg trakk meg er fordi jeg ønsket stillhet rundt meg. Disse forholdene ligger langt tilbake i tid, så jeg ser ikke på det her som relevant.

Ifølge presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, var samtalen med «Farmen»-Kim rolig og fin. I tillegg til hovedpersonen selv, skal produsent og presseansvarlig ha deltatt i denne samtalen.

– Hvordan reagerte han?

– Han var lei seg, men det var viktig for han å tenke på det ansvaret han har for andre enn seg selv, forteller Iversen.

– Ga han uttrykk for anger for ikke å ha vært ærlig med produksjonen?

- Han viste forståelse for at vi var satt i en vanskelig situasjon.

Kan ikke sjekke vandel

Iversen bekrefter samtidig at TV 2 ikke har mulighet til å sjekke vandel på deltagerne. En TV-produksjon er nemlig ikke «grunn nok» til å få utlevert slike opplysninger fra politiet.

– Kunne TV 2 gjort noe annerledes i denne prosessen?

– Det er alltid rom for å bli enda bedre. Men TV 2 har ingen mulighet til å sjekke vandel på deltagere i TV-programmer. Det er erfarne og profesjonelle castere som jobber med å finne deltagere til «Farmen». Vi har mange og lange samtaler med de som er aktuelle, og alle møter psykolog før en avgjørelse om deltagelse blir tatt.

– Vi informerer også om at det er viktig å være ærlige med oss om ting i fortiden som kan komme opp som følge av eksponering i mediene. Men i siste instans er vi avhengige av å kunne stole på at de vi tar med er ærlige med oss, sier Iversen.

Får støtte av TV 2

– Hvordan stiller TV 2 seg til deltagere som lyver om sin bakgrunn for å komme på TV?

– Vi er lei oss for at Kim Stefan måtte forlate «Farmen». Han er en fargerik fyr som vi gjerne skulle sett mer av i programmet. Når det ble som det ble, er det fremdeles vår oppgave å støtte og hjelpe ham så godt vi kan også etter at han har forlatt produksjonen. Det er ingen «hard feelings» fra vår side, og vi ønsker Kim Stefan det beste.

Dette er ikke første gang at deltagere har vært uærlige i castingprosessen rundt «Farmen». Så sent som i 2015 ble deltageren Mads Fosdahl hentet ut etter å ha skjult en bedrageritiltale for TV 2.