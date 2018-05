TV-YNDLING: Ellen Pompeo på Oscar-fest på nyåret. Foto: DANNY MOLOSHOK /Reuters

Ellen Pompeo varsler slutten på «Grey’s Anatomy»

Publisert: 03.05.18 11:53

TV-seerne må belage seg på at den populære sykehusserien snart kommer til å sette punktum.

Selv om Ellen Pompeo (48) på nyåret signerte kontrakt for to nye sesonger , betyr ikke det nødvendigvis at «Grey’s Anatomy» fortsatt får et langt liv. Serieskaper Shonda Rhimes (48) har forklart at uten Pompeo blir det ikke mer «Grey’s». Og nå sier Pompeo til bladet Us Weekly at hun ser enden på det hele.

– Det kommer en slutt, og nå nærmer vi oss. Shonda og jeg vil ta beslutningen sammen. Noe av det viktigste jeg har lært av denne serien så langt, er at forhold forandrer seg. De utvikler seg, og de krever mye arbeid – som ethvert ekteskap eller vennskap, sier stjernen, som i 14 år har fylt rollen som legen Meredith Grey.

Pompeo har vært blant fansens soleklare favoritter helt fra starten, men da to skuespillere nylig måtte slutte mot sin vilje, fikk Pompeo hard medfart i sosiale medier. Mange hevdet at de andre to måtte slutte for at Pompeo skulle få så høy lønn som hun krevde. Det har hovedrolleinnehaveren selv tatt sterkt avstand fra .

– Hver gang vi mister noen i staben, er det knusende. Vi er som en familie, sier Pompeo.

48-åringen legger ikke skjul på at det kan være tøffe tak på jobb.

– Man må akseptere andre menneskers feil, men også sine egne svakheter, og hele tiden prøve å bli et bedre menneske. Men jeg tror alt er verdt den tiden og innsatsen man legger i det. Ting blir bedre, sier hun.

Trebarnsmoren forteller videre at hun ser frem til å bruke mer tid på familien.

– Jeg ønsker å være mer involvert i barnas liv etter hvert som de blir eldre. De trenger meg mer også, for vi lever i en sprø verden.

Pompeo har i tillegg fått jobb bak kamera – som medprodusent. Hun skal også være med på å produsere en planlagt søsterserie , som foreløpig ikke har fått noe navn.

– Jeg elsker å være produsent. Man må liksom løse det ene problemet etter det andre. Jeg får god trening i problemløsing, sier Pompeo i bladintervjuet og legger til at hun mener skuespill egentlig passer best for yngre kvinner. For henne er det derfor naturlig å trappe ned.

– Man må reise og være mye borte. Man må jobbe i regnet om natten. Jeg sier ikke at jeg kommer til å slutte med det. Dukker det opp en fantastisk mulighet, så griper jeg den garantert.

Pompeo er med sine nærmere 200 millioner kroner i årlig «Grey’s»-inntekt blant verdens best betalte TV-stjerner. Mens de fleste skuespillere velger å holde det hemmelig for omgivelsene hva de håver inn, har Pompeo forklart at hun vil inspirere andre kvinnelige skuespillere til å vite hva de er verdt.

48-åringen har tidligere sagt at hun er klar for å gi seg som skuespiller etter «Grey's Anatomy».

