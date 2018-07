SNIKTITT: Netflix delte mandag det første bildet av Olivia Colman i rollen som dronning Elizabeth i suksess-serien «The Crown». Foto: Netflix

Netflix slipper første bilde av «The Crown»-etterfølger

Publisert: 16.07.18 15:31 Oppdatert: 16.07.18 15:41

TV 2018-07-16T13:31:20Z

I tredje sesong er det Olivia Colman som løfter tekoppen som dronning Elizabeth, og ikke Claire Foy.

Netflix delte mandag det første bildet fra innspillingen av sesong tre av kassasuksessen «The Crown».

Det har siden oktober 2017 vært kjent at det er britiske Olivia Colman (44), kjent fra blant annet «Broadchurch» , som overtar rollen som dronning Elizabeth i det historiske Netflix-dramaet.

Bildet serien har delt på Twitter viser Colman i rollen som dronningen, tilsynelatende midt i frokosten med tekoppen i hånden og syltetøykrukken ved sin side.

Bildet akkompagneres kun av ordet «tålmodighet». Nå skal heller ikke tredje sesong på skjermen før i 2019, skriver deriblant Deadline .

– Et geni

Tidligere hovedrolleinnehaver Foy har i intervjuer beskrevet omfattende rolleforberedelser, både med tanke på dronningens dialekt, hvordan hun sipper te og måten hun smører på scones.

Dette utdypet Foy blant annet i samtale med den britiske talkshowverten James Corden i april i år .

– Jeg mener Claire Foy rett og slett er et geni. Prestasjonen hennes er utrolig utfordrende å følge opp, så jeg skal egentlig bare se alle episodene om igjen og kopiere henne, har arvtager Colman sagt i et tidligere intervju .

Skuespilleren har store sko å fylle, da serien har vist seg å være en av Netflix’ mest prisvinnende originalserier de siste årene. Da årets Emmy-nominasjoner ble kunngjort forrige uke, stakk «The Crown» av med 13 av dem, melder Deadline , via Emmys .

Flere tilskudd

Colman er ikke den eneste som blir ny for seerne når sesong tre blir tilgjengelig. Det ble i mars kjent at prins Philip skal spilles av «Outlander»-profilen Tobias Menzies , mens Helena Bonham Carter tar over i rollen som prinsesse Margaret.

Ifølge Deadline vil sesong tre starte i 1963, og blant annet følge Beatles’ vei til toppen og Englands seier i verdensmesterskapet i fotball i 1966.