Richard Harrison sammen med sønnen og medgründeren Rick Harrison. Foto: Ethan Miller / Getty Images North America

Kjendisene hyller Richard Harrison

Publisert: 26.06.18 15:20

TV 2018-06-26T13:20:09Z

Stjernene deler sine kondolanser i sosiale medier etter at det ble kjent at Richard Harrison døde mandag, 77 år gammel.

Natt til mandag kom nyheten om at «Pantelånerne»-stjernen Richard Benjamin Harrison har gått bort, 77 år gammel . Sønnen Rick Harrison bekreftet i en personlig post på Instagram mandag, at faren har kjempet en lang kamp mot Parkinsons sykdom.

– Idag mistet jeg en venn, en far, en lærer og så mye mer. «The Old Man» tapte sin lange kamp mot Parkinsons i morges. Elsker deg, pappa. Sees på den andre siden, skriver han.

Også kollegaen Steve Grade uttrykker dyp sorg over kameratens bortgang.

– Dype medfølelser til min gode venn Rick Harrison, hele Harrison-familien og alle mine venner på Gold & Silver Pawn for tapet på «The Old Man» Richard Harrison, skriver Grade.

Medvirkende i 15 sesonger

Marineveteranen Harrison åpnet pantebutikken Gold & Silver Pawn i Las Vegas sammen med sønnen Rick i 1988. Den opprinnelige investeringen på $10,000 ga raskt avkastning, og forretningene har siden 2009 blitt foreviggjort i History Channel-serien «Pantelånerne».

Harrison har gått under kallenavnet «The Old Man» i de 15 sesongene som har blitt produsert, kjent som et humoristisk tilskudd til mang en situasjon.

Skuespiller Russell Crowe er én av stjernene som har takket den avdøde pantelåneren for timevis med underholdning.

– Hørte nettopp om Richard Harrison kjent som «the old man» fra Pawn Stars. Hvil i fred. Mine kondolanser til Harrison-familien. Takk for alle timene med underholdning Richard, sønnene mine og jeg vil savne deg, skriver Crowe.

– En ekte ambassadør

TV-nettverket History Channel skriver på Twitter at Harrison vil bli savnet spesielt for sin åpenhet.

– Vi er dypt rystet over tapet på vår venn Richard «The Old Man» Harrison, et elsket medlem av History- og Pawn Stars-familien. Han vil bli savnet for sin klokhet og ærlighet. Tankene våre er med Harrison-familien i denne vanskelige tiden.

Flere amerikanske marinesoldater og politikere har også delt personlige hyllester til Harrison i sosiale medier, blant annet ordfører i Las Vegas, Carolyn Goodman.

– Trist å høre om Pawn Stars Richard Harrisons bortgang. En ekte ambassadør for Las Vegas og fast inventar i byens sentrum.