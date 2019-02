UT I LYSET: Sol Heilo gjennomgikk en tung depresjon mens Katzenjammer var på topp. Bandet har hatt pause siden Marianne Sveen sluttet i 2015. Foto: Mattis Sandblad

Katzenjammer-Sol: - Kastet opp etter hver konsert

Da Katzenjammer nådde toppen av sin europeiske suksess, gikk Sol Heilo (37) inn i en tilsvarende dyp depresjon.

I kveldens «Hver gang vi møtes» på TV2 forteller Heilo om det ekstremt hektiske turnélivet til Katzenjammer og årsakene til at det brått ble stille rundt det populære bandet i 2015.

Da hadde Sol Heilo vært gjennom en dyp livskrise, midt i suksessen.

– Mellom 2010 og 2013 var det bekmørkt. Mens Katzenjammer «peaka» i Europa, forsvant mitt sinn tilsvarende ned i gørra, sier Heilo til VG.

– De åra der... Det var paradoksalt både den beste og den verste tida med Katzenjammer. Det var på det nivået hvor jeg måtte kaste opp etter hver konsert. Jeg var så sliten, helt ferdig, og jeg visste ærlig talt ikke hvordan jeg skulle klare å stå i det. Det rare er at jeg ikke kunne se lys i tunnelen, men på et merkelig vis visste jeg at det var der, forteller hun.

I dag har Sol Heilo det veldig bra, men har for lengst innsett at hun lærte mye av depresjonen.

– I dag har jeg en indre ro og fred. Den gangen var jeg bare et skall med et svart hull inni. Men jeg tenkte at dette er bra for min livsreise. Selv da jeg var midt i gørra, tenkte jeg at dette er bra for min personlige og menneskelige utvikling. Kanskje kan jeg hjelpe andre. Tenk det, én av tre nordmenn sliter med utestengelse, utfrysning eller mobbing. Jeg fikk sykt mange meldinger etter versjonen min av Petter «Katastrofe»s «Holde rundt meg» - det føltes som en stor klem. Slike klemmer vil jeg være med på å dele ut, sier hun.

De andre i bandet visste ikke hvor langt nede Sol egentlig var i denne perioden. Og Solveig selv fant seg en ny «venninne».

– Det var da jeg begynte å skrive låter til den første soloplata mi. Jeg måtte tømme meg, og det måtte jeg gjøre ved å si det til noen. Jeg skrev i alle ledige stunder, skrev ut faenskapen for meg selv. Så fikk jeg snakket til noen, fikk det ut av systemet. Fikk snakket med venninnen min, altså skriveboken, sier Heilo.

FØLSOMT: Følelsene sitter løst hos Sol Heilo som innrømmer at hun knakk helt sammen under en av kveldens fremføringer av hennes låter. Foto: Mattis Sandblad

En annen bivirkning av depresjonen er at hun ikke kan huske noe av det gode som skjedde i de årene hun var som lengst nede.

– Jeg vet jo at det har skjedd mye fint, men det husker jeg ikke. Og jeg har lest at hukommelsen svekkes veldig under en depresjon, og at det er en egenskap hjernen har, at den kan velge å selektere vekk bestemte opplevelser, sier Heilo.

Da Marianne Sveen ga seg i 2015, forsvant den ene av fire demokratiske hjørnesteiner i et band der man ikke så lett kan bli erstattet.

– Vi er forsonet med det, ingen skal tvinges til å spille i band. Så vi har hatt en pause siden 2015 og på mange måter etablert oss på hver vår kant. Og det er ikke lett å hoppe inn i et band som Katzenjammer, innrømmer Heilo

– Vedkommende må kunne beherske mange instrumenter, og vi har til og med vært inne på tanken å få inn en mann. Kjønnsbalanse er alltid bra, men samtidig har vi utviklet en sjargong som ikke gjør det enkelt for noen - kvinne eller mann - å bli medlem i Katzenjammer. Jeg vet rett og slett ikke.

I «Hver gang vi møtes» er det ingen som aner at den sprudlende lysluggen har slitt med mørke tanker. Men dette er altså en artist som hadde ti dager sammenhengende fri én eneste gang gjennom 13 år med Katzenjammer.

– Da lå jeg på stranda i Sharm el Sheikh og rista med høy puls, for jeg visste at jeg skulle ut igjen, humrer Heilo i dag.

Og utrolig nok, kanskje - hun har fremdeles den samme kjæresten i dag som hun hadde da Katzenjammer-historien startet helt i begynnelsen av dette årtusenet.

– Han er fantastisk, jeg har ikke møtt lignende person i mitt liv, verken før eller siden. Han er så tålmodig, så fin og så rolig. Hel ved!