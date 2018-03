NEGATIV: Matt LeBlanc har ingen tro på en «Friends reunion». – Det er en dårlig idé, Hva som skjedde med karakterene etterpå bør vi overlate til seernes fantasi, sier mannen som spilte JoeyTribbiani i sesonger. Foto: Alexander G. Seyum / TT / NTB scanpix

Matt LeBlanc: Derfor kan det ikke bli en «Friends»-reunion

Publisert: 01.03.18 11:38

Matt LeBlanc heller kaldt vann i årene på dem som drømmer om å se nye episoder av «Friends»-reunion.

Etter at Jennifer Aniston i et TV-intervju ikke utelukket muligheten for at «Venner for livet»-gjengen kunne spille inn en ny serie om hvordan livet er i dag, gjør Matt LeBlanc sitt til å legge en demper på spekulasjonene.

– Jeg skjønner at mange har lyst til å følge en slik reunion, men denne serien handlet om perioden mellom 20 og 30 år i karakterenes liv, sier Matt LeBlanc i et intervju med australsk radio .

Selv spilte han rollen som Joey Tribbiani og var svært populær blant seriens mange fans verden over.

– Å få vite hvordan karakterene har det i dag, hva de gjør nå, blir litt som «boken er bedre enn filmen». Det er bedre å overlate den delen til seernes fantasi. Hvem har vel lyst til å være med når Joey skal til tarmkreftundersøkelse? Det er bedre å la det være. sier Matt LeBlanc.

I dag er han programleder for Top Gear og i fjor sommer testet han superbiler på norske turistveier på Vestlandet. Men etter at politiet målte hastigheter på over 200 km i timen ble alle tillatelser trukket tilbake.

Det som utløste spekulasjonene rundt en mulig « Friends »-reunion var en var en falsk «Friends the movie» trailer som begynte å sirkulere i sosiale medier.

Men allerede for to år siden avviste en av skaperne av «Friends», Marta Kauffman, mulighetene for en reunion.

– «Friends» handlet om en periode i livet ditt hvor dine venner er familien din, men når du får din egen familie har man ikke det behovet, sa hun den gang.

Siden den første «Friends»-episoden ble sendt 22. september 1994, holdt vennegjengen det gående i ti sesonger og ble nominert til hele 62 Emmy-priser.

Humorserien blir regnet som en av tidenes mest populære, og sendes fremdeles i repriser i Norge og flere steder verden over.