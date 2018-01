SINT OG OPPGITT: – Jeg har prøvd å holde en god tone med Frank. Men nå har han gått for langt, mener Erlend Elias. Foto: Braastad, Jørgen

«Farmen kjendis»-Erlend rasende: - Forventer at TV 2 tar tak i dette

Publisert: 08.01.18 17:04

Erlend Elias er sjokkert over utviklingen i krangelen med Frank Løke etter sistnevntes Facebook-oppdatering søndag kveld.

Det har stormet rundt «Farmen kjendis»-deltagerne Erlend Elias og Frank Løke, og søndag eskalerte det da Erlend rømte fra tinget før tvekampen mellom Aune Sand og Stian Sandø , etter å ha fått kritikk for sin innsats som storbonde av nettopp Frank Løke.

Men det som får kjendis-stylisten til å tenne på alle plugger er bildet Frank la ut på sin egen Facebook-profil i forkant av søndagens «Farmen kjendis». Der har han satt sammen et bilde av Erlend Elias, Nord-Koreas statsoverhode Kim Jong-un , en sabel med blod på og en halsløkke.

– Skremmende

I teksten skriver han «I kveld blir det action på tinget. Ukens storbonde har en lederstil som kan minne om gladlaksen fra Nord-Korea».

– Jeg må si jeg blir utrolig sjokkert over det bildet han la ut. Og teksten, ikke minst. Men det bekrefter jo det jeg har sagt hele tiden: Han er en umoden, forvokst tenåring som er full av testosteron. Jeg syns det er skremmende, sier Erlend Elias til VG.

Nå håper han at TV 2 kommer på banen.

– Jeg har prøvd å holde en god tone med Frank. Men nå har han gått for langt. Dette er faktisk så drøyt at jeg forventer at TV 2 tar tak i det.

– Må bare le

Frank Løke har følgende å si om Erlends reaksjon på Facebook-innlegget hans:

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si engang, jeg må bare le. Innerst inne tror jeg han skjønner at jeg tuller mye. Han forstår nok hvor landet ligger, og at det meste jeg legger ut er ironisk og med glimt i øyet.

– Hvorfor Kim Jong-un?

– Det handler om maktsyke og dårlige ledere, og da tenkte jeg på han med en gang. Men jeg burde kanskje laget en «skilt ved fødselen»... Men jeg synes det er moro at han reagerer, det gir meg bare inspirasjon til å fortsette, sier «Farmen kjendis»-deltageren, som ikke synes han gikk for langt.

– Beklager til Kim Jong-un

– Nei, det synes jeg ikke. Det er jo bare tull. Hadde jeg sittet i «Nytt på nytt» og tullet med det hadde det vært helt greit. Se hvordan jeg tuller med min egen søster til og med. Jeg liker å være klovnen. Og er det noen som tåler å få det tilbake, er det meg.

– Men skjønner du at han reagerer?

– Hvis han virkelig reagerer på denne måten, kan jeg bare riste på hodet. Men jeg mistenker at han gjør det for å skape blest. Og da vil jeg bare si at Kim Jong-un er en bedre leder enn Erlend. Erlend setter Kim Jong-un i et dårlig lys. Så da er det vel Kim Jong-un jeg skal beklage til, sier han spøkefullt.

– Folk må besinne seg

Til VG sier presseansvarlig for Farmen i TV 2, Alex Iversen, at de er i dialog med med både Frank og Erlend etter alt bråket de siste dagene.

- Dette er Farmen, og det er ikke første gangen det går en kule varmt mellom deltagere. Under produksjonen lever og samarbeider de under svært spesielle forhold, og at det blir litt konflikt er ikke til å unngå. Så er det ofte lurt å legge konfliktene bak seg når innspillingen er over, selv om det også kan vise seg vanskelig noen ganger.

Ifølge Iversen har spesielt Erlend fått mange negative tilbakemeldinger etter den første uka av «Farmen kjendis».

- Til det vil jeg si at folk må besinne seg, og tenke seg litt om før de kaster seg over tastaturet. Erlend er en stor personlighet, som det var en glede å jobbe med underveis, og som vi er veldig glade for å ha med på Farmen kjendis. Denne sesongen av Farmen kjendis hadde ikke vært helt det samme uten Erlend, sier Alex Iversen.

– Slo av hele dritten

Men Erlend gir seg ikke med det. Etter å ha sett deler av søndagens episode er han også rasende på TV 2 og produksjonsselskapet Strix.

– Det er klippet helt elendig. I sekvensen der vi er på markedet, fikk man jo ikke frem at jeg underholdt med dikt og Johanne (Thybo Hansen, journ. anm.) med en nordnorsk/samisk sang, ei heller at jeg solgte det skjerfet jeg strikket som gjorde at vi fikk ekstra mat.

– Når de klipper det slik det er klippet nå, blir det bare så urealistisk at jeg faktisk slo av hele dritten, raser han.

Presseansvarlig for «Farmen kjendis», Alex Iversen, ønsker ikke å kommentere Erlend Elias’ siste utspill.