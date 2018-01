KLAGET: Mira Craig var ikke spesielt fornøyd med havregrøten hun ble servert på «Farmen kjendis». Det var ikke veldig populært hos Frank Løke. Foto: TV 2

«Farmen kjendis»: – Det ble et helvetes drama

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 15.01.18 22:30

TV 2018-01-15T21:30:04Z

Det ble ampert fra første stund da utfordrerne ankom «Farmen kjendis»-gården. - Mangel på ydmykhet, mener Frank Løke.

Det ble høydramatisk i søndagens «Farmen kjendis» da Jegertvilling Kristine Thybo Hansen måtte se seg slått i tvekampen mot sin egen søster, Johanne.

For selv om søstrene hadde planlagt Kristines exit , satte Johanne ny rekord i melkespannholding med sine 8 minutter og 51 sekunder.

Men dramatikken slutter ikke der. Mandag ankom nemlig utfordrerne Pål Anders Ullevålseter og Mira Craig gården, og det gikk ikke bare rolig for seg. Allerede rundt middagsbordet ble det småampert, da Mira kritiserte havregrøten laget av Frank Løke.

Hørte hyling og skriking

– Da jeg så at Mira var en av utfordrerne tenkte jeg at det var gøy. Jeg visste jo ikke at det skulle bli så sinnssykt mye drama. For det ble det - det ble et helvetes drama faktisk, forteller Frank Løke til VG.

Den tidligere håndballstjernen stod som oftest og jobbet ganske langt unna hovedhuset på gården. Det tenker han at var like greit.

– Ja, heldigvis var jeg der nede. Men vi hørte hyling og skriking likevel. Etter hvert ble jo dramaet dratt ned til oss, men vi prøvde å flykte fra det, medgir han.

– Mangel på ydmykhet

– Hva synes du om at hun kritiserte grøten din?

– Jeg bare ler av det, egentlig, jeg synes det er gøy. Det første hun gjør er å klage på grøten min, liksom. Jeg vil si at hun kom jævlig feil inn i gruppa.

Ifølge Frank, kom Mira først og fremst på kant med jentene inne på gården.

– Med oss gutta var hun ganske blid og positiv. Men hun manglet litt ydmykhet, mener han.

– Kranglet med alle

Pål Anders Ullevålseter derimot, var ydmykheten selv, medgir Frank.

– Mira forsynte seg rimelig godt av maten, mens Pål Anders tok én potet og én grøtsleiv. Og så jobbet han hardt. Han var på en måte svaret på hvordan man raskt skal komme inn i en gruppe, mens Mira var motsatt.

Og så kom det til et punkt der alt ekskalerte.

– Jeg var en av dem Mira hørte litt på, men hun kranglet jo med alle! Er det en ting hun klarte, så var det å lage faenskap. Jeg likte henne godt jeg, men hun skulle bare vært litt mer ydmyk oppi alt, forteller Frank.

Mira Craig har ikke besvart VGs henvendelser.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!