«Friends»-stjernens lookalike etterlyst på nytt

TV 2018-12-18T12:55:29Z

Tirsdag møtte ikke mannen som ble verdensberømt for sin likhet med David Schwimmer opp i retten. Dermed er han etterlyst på nytt.

Publisert: 18.12.18 13:55

Det melder nyhetsbyrået AP . Mannen var pålagt å møte i retten tirsdag denne uken etter at han skal ha stjålet et brett med øl fra en butikk i Blackpool.

Men det som må kunne karakteriseres som et simpelt tyveri, vakte etterhvert stor oppsikt. Et overvåkningskamera fanget nemlig opp den antatte gjerningsmannen som raskt ble verdensberømt, for sin likhet med David Schwimmer etter at politiet i byen gikk ut med en etterlysning på sine Facebook -sider.

Politiet gikk til og med det skritt å sjekke hvor skuespilleren som spilte Ross Geller i «Friends», en av nittitallets største TV-serier, befant seg på tidspunktet for tyveriet.

Schwimmer hadde imidlertid alibi – og svarte på oppstusset med å poste en video av seg selv i rollen som sin egen dobbeltgjenger.