NYTT LIV: Kristian René Johansen bytter ut festlivet med familielivet. Her fra «Paradise Hotel» i 2013. Foto: TV3

«Paradise Hotel»-Kristian blir pappa

TV 2018-12-19T20:01:05Z

Slutt på reality-fyll og fest - et nytt liv venter den selverklærte «Paradise Hotel»-legenden Kristian René Johansen (28).

Publisert: 19.12.18 21:01 Oppdatert: 19.12.18 21:19

Kjæresten Michelle Misia Ingvaldsen (23) venter nemlig parets første barn - ei jente - med termin 19. mai neste år. Det var Ingvaldsen selv som avslørte gladnyheten på sin Instagram-profil.

Se og Hør var først ute med nyheten.

– Det blir en ny hverdag. Partylivet er mer eller mindre over - jeg er ikke like interessert i å feste som i 2012. Jeg har prøvd ut det livet, sier Johansen som har vært deltaker i «Paradise Hotel» hele tre ganger.

– Lover du at du er helt ferdig med «Paradise Hotel»?

– Absolutt! Men varemerket mitt er nå engang «man vet jo aldri», flirer han.

– Neida, skal jeg tilbake på skjermen må det være med noe som passer den nye meg og noe helt annet enn drikking og dansing på bordet. Jeg er faktisk ikke kjent for det. Jeg er egentlig en bygdegutt med nærhet og interesse for naturen, friluftsmann og aktiv fluefisker. Jeg tror nok at «Farmen» sånn sett hadde passet bedre enn «Paradise Hotel», sier han.

Kristian René Johansen gjorde seg sterkt bemerket i sine sesonger av reality-serien, men velger å holde en lav profil når han er av skjermen.

– Jeg tror jeg var litt annerledes - jeg falt i smak hos noen og ble sterkt hatet av andre. Det er jo nøkkelen til de som har kommet fra reality-serier og vil leve videre i rampelyset. Men jeg nekter å skape blest om meg selv. Det skal ikke være min stil å jage etter en kjendisfaktor, sier han.

Se Kristian René mot komiker Jonna Støme i bokseringen i VGTVs regi! (etter annonsen)

Likevel innrømmer han at mer tv-jobbing lokker.

– Absolutt. Jeg har alltid hatt en drøm om å jobbe med tv; det er sosialt, du møter mange spennende folk, får lov til å gjøre mye forskjellig. Det var en same som spådde meg en gang og sa at litt ut i tredveårene får du deg en ordentlig jobb. Kanskje får han rett! Men jeg tar en dag av gangen, og kommer det slike utfordringer, skal jeg ta dem på strak arm.

Kristian René sier han og kjæresten Michelle har vært «sammen en stund», men at de planlegger å flytte sammen på nyåret. Michelle har fra før en sønn på fem år, men nå er det altså et jentenavn som må diskuteres i den vordende kjernefamilien.

– Han er en god gutt som jeg har blitt veldig glad i selv. Når det gjelder jentenavn så har vi begynt å diskutere litt frem og tilbake. Vi er ikke enige ennå. Valget ble litt lettere da vi fikk vite kjønnet, men det er fremdeles et vanskelig valg.