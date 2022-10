VERDENSKJENT: Anna Sorokin i New York State Supreme Court i 2019.

Anna Sorokin fra «Inventing Anna»: − Føler jeg fortjener en ny sjanse

Svindeldømte Anna Sorokin (31) er løslatt fra fengsel, men sitter i husarrest i New York.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

31-åringen, også kjent som Anna Delvey, slapp ut av fengsel i New York i begynnelsen av denne måneden.

Hun sitter nå i såkalt husarrest med elektronisk fotlenke, mens det skal avgjøres om hun skal deporteres ut av USA og tilbake til Europa.

I et TV-intervju med CNNs Jake Tapper onsdag denne uken gir Sorokin tydelig uttrykk for hvor lite interessert hun er i å forlate landet.

– Om det er sånn at jeg må reise, og bare liksom si: «Ja, ja, samme hva, nå kan jeg bare flytte. Til Europa». Da betyr det bare at jeg må akseptere disse merkelappene de prøver å henge på meg, sier Sorokin til CNN.

– Jeg føler at jeg fortjener en ny sjanse. Det var en feil jeg gjorde, og jeg har sonet ferdig. Jeg mener at jeg bør få en sjanse til, legger hun til.

Les også Bakgrunn: Kvinnen som lurte alle Hun svindlet til seg millionbeløp og lurte New Yorks elite til å tro at hun var en rik arving.

Gjennom å hevde at hun var en tysk arving med en formue på 60 millioner euro, tok Sorokin New Yorks elite med storm i 2016–2017. På Instagram presenterte hun et jetsettliv.

Falsk arving

I virkeligheten var Sorokin en russisk innvandrer, uten særlig mye penger, bosatt i Tyskland fra 2007, før hun flyttet til USA i 2013.

Den gangen ble det opplyst at Sorokin kunne søke om prøveløslatelse etter å ha sonet fire år av straffen. Hun slapp likevel ut av fengsel etter tre års soning.

Kort etter løslatelsen i februar i fjor, ble 31-åringen pågrepet av immigrasjonsmyndighetene og varetektsfengslet for å ha overskredet oppholdstillatelsen.

En rekke medier har siden meldt at hun ville bli deportert fra USA, noe som ennå ikke har skjedd.

(Artikkelen fortsetter under)

ALVORLIG: Anna Sorokin på tiltalebenken i New York State Supreme Court i mars 201

Når Sorokin nå er løslatt, er det mot en kausjon på 100.000 kroner, fordi dommeren landet på at hun ikke utgjør noen fare for samfunnet. Hun nektes tilgang til alle sosiale medier i påvente av utfall av saken.

31-åringen sier i intervjuet med CNN at hun er «kjempeglad» for å være ute av fengsel.

– Jeg føler at jeg får en mulighet til å rette opp i alt jeg har gjort feil.

Om steinansikt

Sorokin har fått mye oppmerksomhet for å vise det som er blitt beskrevet som et steinansikt i retten.

– De har på en måte skapt en forestilling av meg, og så overlater de til meg å måtte stå i det. Jeg forsøker ikke å glorifisere mine kriminelle handlinger, og jeg vil ikke forlede noen til å tro at dette er måten å bli berømt på, sier hun.

– Jeg har lidd mye på grunn av dette, selv om det ikke ser sånn ut. Jeg kommer ikke til å sitte på TV og gråte.

Les også TV-anmeldelse «Inventing Anna»: Irriterende Anna «Inventing Anna» er minst seks timer for lang.

Historien om den falske arvingen ble først avslørt av magasinet New York. Siden har historien blitt kjent for mange gjennom Netflix-serien «Inventing Anna».

Sorokin signerte en avtale med Netflix, som kjøpte rettighetene til historien hennes.

Sorokin ble ifølge dommen også ble pålagt å betale erstatning på 199.000 amerikanske dollar, samt en bot på 24.000 dollar. Hun har kunnet gjøre opp for seg økonomisk på grunn av inntektene fra TV-avtalen.

Skuespiller Julia Garner (28) spiller rollen som Sorokin i Netflix-serien:

TV-serie: Julia Garner i rollen som Anna Sorokin i «Inventing Anna».

Flere rampelys-nyheter på VGTV: