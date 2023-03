THE CROWN: Ed McVey og Meg Bellamy spiller prins William og Kate Middleton den gangen de møttes på universitet i 2001.

Nye bilder fra «The Crown»: Slik falt Kate og William for hverandre

Dette er de første bildene av Prins William og Kate Middleton slik de fremstår i den sjette og siste sesongen av Netflix-serien «The Crown». Året er 2001.

Handlingen er lagt til University of St. Andrews i Scotland hvor dagens prins og prinsesse av Wales ble kjent og et gryende forhold ble innledet. Men de to begynte ikke å date før i 2003.

Både People og Variety omtaler denne saken.

Det er skuespillerne Ed McVey og Meg Bellamy som spiller henholdsvis William og Kate Middleton som unge – og etter hvert nyforelsket.

For serien viser også at Kate Middletons rollefigur hadde en annen kjæreste før hun falt for prins William. Eller snarere han falt for henne. Slik ser det i hvert fall ut i den nye sesongen av «The Crown».

Ifølge Daily Mail var det også slik i virkeligheten og at Kate Middleton datet en «kjekk jusstudent» før hun ble sammen ned prins William.

De to møttes i 2001, nettopp mens de begge studerte på University of St. Andrews. Dagens studenter har åpenbart stor glede av å få et innblikk i hvordan filmingen foregår – og flere av dem har lagt ut video på TikTok.

Hello Magazine skriver at bilder fra den nye sesongen av «The Crown» viser Kate Middelton som arbeider som servitør.

– Dette minner meg om mine egne studiedager da jeg også jobbet som servitør, sier skuespiller Meg Bellamy til Hello.

FØLGER KATE: Seriens prins William, Ed McVey, følger Kate, alias Meg Bellamy med øynene i det hun passerer han på universitetsområdet.

Ifølge Variety vil denne aller siste sesongen av «The Crown» handle om den britiske kongefamilien på 1990-tallet og tidlig 2000-tall dermed også prinsesse Dianas død. Det er imidlertid usikkert hvor detaljert man kommer til å gå til vertks rundt denne tragiske hendelsen.

Den femte sesongen av «The Crown» sluttet med at ekteskapet mellom Charles og Diana gikk i oppløsning. For øvrig en sesong som bare fikk terningkast tre av VGs anmelder.

– Denne dysfunksjonelle familien og institusjonens skjebne som skrekkblandet frydefull underholdning trekkes for mye ut, for å – forhåpentligvis – kunne runde smartere av i neste og siste sesong, konkluderte vår anmelder Tor Martin Bøe.

Etter planen skal den sjette og siste sesongen av «The Crown» få premiere høsten 2023.

En av grunnene til at dette blir den siste sesongen er ifølge produsenten Suzanne Mackie trenger forfatteren Peter Morgan å legge handlingen minst ti år tilbake i tid.

– Det må Morgan må han ha for å klare å sette hendelsene i et historisk perspektiv, sier Mackie.

ANNO 2007: Pins William og Kate Middleton på rugbykamp i 2007.